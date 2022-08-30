Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan Athena'yı hedef aldı. Sedat Peker SADAT iddialarını gündeme getirmişti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir." açıklamayla gündeme gelen Prof. Nevzat Tarhan, bu kez Athena grubunu hedef aldı.

ATHENA İÇİN “YUNAN İSİMLİ ŞARKICI” İFADESİ

Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’da yapacağı konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur." ifadesini kullandı.

Athena grubunun ismi "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası" olan Athena’dan geliyor.

Tarhan'ın yorumu büyük tepki alırken, "Athena" da Twitter'da “Trend Topic” (TT) oldu.

Tarhan sonrasında tweetini silerken Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tarhan’a, “Hahahaahahahahahahahah. Hocam Prozac mı?” şeklinde bir yanıt verdi.

SEDAT PEKER, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA NEVZAT TARHAN İLE İLGİLİ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabında Tarhan’ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek, "SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Tarhan’ın SADAT’ın gayriresmi tüm işlerinin parçası olduğunu söyleyerek Tarhan'ın SADAT'da hissesi olduğu iddia edilen dair belge paylaşmıştı.

Peker, Tarhan'ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek, "SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar." ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER: “NEVZAT TARHAN, SADAT’IN GAYRİRESMİ TÜM İŞLERİNİN PARÇASI”

SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi, "Nevzat Tarhan devleti ve milleti için çalışan bir insandır. Ancak SADAT çalışmaları ile ilgili aktif bir faaliyeti olmamıştır" demiş, Sedat Peker ise "Tekrar söylüyorum, Nevzat Tarhan psikolojik harp uzmanıdır ve SADAT'ın gayriresmi tüm işlerinin bir parçasıdır. Asla masum değildir." açıklamasını yapmıştı.

Peker, ayrıca SADAT ile ilgili, "Yurt dışında yaşayan bazı kişilere suikast yapılması fikri yeni değil, dört-beş senelik bir konu." dedi.

Nevzat Tarhan’ın SADAT'ın hissedarı olduğuna dair Peker'in paylaştığı o belge:

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