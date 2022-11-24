Merkez Bankası faiz indirince Özgür Demirtaş’ın bu videosu elden ele dolaşmaya başladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizini 150 baz indirerek yüzde 9'a çekti. Bir önceki toplantıda faiz 150 baz puan düşürülerek yüzde 10,5 seviyesine indirmişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN FAİZ TEPKİSİ

Merkez’in faiz indirimleriyle ilgili ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’un tepki videosu sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

"HANİ NAS, HANGİSİ GÜNAH"

Daha önce paylaşım yapan Demirtaş videosunda; “ Merkez Bankası faiz indirince bireysel kredi faizleri artmış, şirketlerin yatırım faizleri artmış, devletin TL borçlanma faizleri artmış, devletin dolarla borçlanma faizleri artmış, e hani Nas, e hangisi günah, yani bunu ben daha nasıl net anlatabilirim” ifadelerini kullanmıştı…

İşte o paylaşım: