24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası faiz indirince Özgür Demirtaş’ın bu videosu elden ele dolaşmaya başladı

Merkez Bankası faiz indirince Özgür Demirtaş’ın bu videosu elden ele dolaşmaya başladı

Merkez Bankası, politika faizini yine indirerek tek haneli rakama çekmesinin ardından ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’ın videosu sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:45
Takip Et

Prof. Özgür Demirtaş'ın videosu paylaşım rekoru kırıyor. Merkez Bankası faiz indirimlerine tepki göstermişti

Merkez Bankası faiz indirince Özgür Demirtaş’ın bu videosu elden ele dolaşmaya başladı
+
Aa
-

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizini 150 baz indirerek yüzde 9'a çekti. Bir önceki toplantıda faiz 150 baz puan düşürülerek yüzde 10,5 seviyesine indirmişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN FAİZ TEPKİSİ

Merkez’in faiz indirimleriyle ilgili ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’un tepki videosu sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

"HANİ NAS, HANGİSİ GÜNAH"

Daha önce paylaşım yapan Demirtaş videosunda; “ Merkez Bankası faiz indirince bireysel kredi faizleri artmış, şirketlerin yatırım faizleri artmış, devletin TL borçlanma faizleri artmış, devletin dolarla borçlanma faizleri artmış, e hani Nas, e hangisi günah, yani bunu ben daha nasıl net anlatabilirim” ifadelerini kullanmıştı…

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yok Canim
24.11.2022 18:54
Siz bu ulkenin "yonetildigini" mi saniyorsunuz?  
 
Arif Kılıç
24.11.2022 18:46
Akp li biri , kardeşinin Milli Eğitim Md. yapılmasını eleştirenlere Dinimizde Akrabalarınizi gözet in diyor , demişti. Bunlarda MB dan banka ve yandaşa verdiklerinin faizini düşürüyor .  
 
vatandaş
24.11.2022 18:08
Valla bunlar doların yükselmesini istiyorlar galiba doları ucuza alan tipler,seçim yaklaşıyor dolarları bozdurup seçim için harcayacaklar..yada kkm ler azalmaya başlayınca doları yükseltmek istiyorlan  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
6
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.