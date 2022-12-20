20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Prof. Özyaral: Salgın döneminde çocuklara sirkencubin şerbeti içirin

Prof. Özyaral: Salgın döneminde çocuklara sirkencubin şerbeti içirin

Sirkencubin şerbetinin sağlığa faydaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Salgın dönemindeyiz. Çocuklara mutlaka günde yarım bardak şerbeti içirin" uyarısı yaptı. İşte o şerbetin nasıl hazırlanacağı ve o uyarılar..

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:36
Takip Et

Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin

Prof. Özyaral: Salgın döneminde çocuklara sirkencubin şerbeti içirin
+
Aa
-

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Oğuz Özyaral Osmanlı'nın sirkencubin şerbeti ile ilgili bilgiler vererek uyarılarda bulundu.


Sirkencübin şerbetinin Osmanlı mutfağından geldiğini belirten Özyaral, “İçinde asla şeker bulunmaz. Sadece su, elma sirkesi ve ham baldan yapılır. Tam bir doğal vitamin deposudur. Şerbeti yapmak için sadece 1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı çiçek balı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil ve 5-6 adet reyhan yaprağı yeterlidir. Yapılışı ise oldukça basittir. Geniş ağızlı bir sürahi ya da karıştırma kabına sirkeyi aktarın. Üzerine tahta kaşıkla balı ilave edin ve karıştırın. Ardından suyu da sürekli karıştırarak ekleyin. İçerisine karanfil, çubuk tarçın, reyhan yaprağını ekleyin ve en az 2 saat bekleterek servis edin” şeklinde konuştu.

 

“YARIM BARDAK SİREKNCÜBİN ŞERBETİ İÇİN”

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sirkencubin şerbetinin sağlığa olan yararlarını şöyle anlattı:
“Şerbeti düzenli tükettiğiniz takdirde sağlığa olan faydaları sınırsızdır. Mikroplarla savaşır. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirimi güçlendirir. Kan şekerinin düzenler. Tokluk hissi yaratır. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü dengeler, vücuda enerji verir. Ağız kokusunu en aza indirir. Güçlü bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden arındırır ve detoks etkisi yapar. Zayıflamaya yardımcı olur. Şişkinliği giderir. Yine antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor. Bu nedenle salgın dönemi içindeyken çocuklarımıza günde yarım bardak şerbeti içirin. Böylece bağışıklığınızı güçlendirir, hastalıklardan kendinizi ve çocuklarınızı korumuş olursunuz.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sabri Yurdaer
20.12.2022 14:41
Biriside garip gureba için birşey önersin yahu. Ham balmış. Milletin %80'i açlık sınırının altında.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
7
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.