Prof. Özyaral: Salgın döneminde çocuklara sirkencubin şerbeti içirin

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Oğuz Özyaral Osmanlı'nın sirkencubin şerbeti ile ilgili bilgiler vererek uyarılarda bulundu.



Sirkencübin şerbetinin Osmanlı mutfağından geldiğini belirten Özyaral, “İçinde asla şeker bulunmaz. Sadece su, elma sirkesi ve ham baldan yapılır. Tam bir doğal vitamin deposudur. Şerbeti yapmak için sadece 1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı çiçek balı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil ve 5-6 adet reyhan yaprağı yeterlidir. Yapılışı ise oldukça basittir. Geniş ağızlı bir sürahi ya da karıştırma kabına sirkeyi aktarın. Üzerine tahta kaşıkla balı ilave edin ve karıştırın. Ardından suyu da sürekli karıştırarak ekleyin. İçerisine karanfil, çubuk tarçın, reyhan yaprağını ekleyin ve en az 2 saat bekleterek servis edin” şeklinde konuştu.

“YARIM BARDAK SİREKNCÜBİN ŞERBETİ İÇİN”

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sirkencubin şerbetinin sağlığa olan yararlarını şöyle anlattı:

“Şerbeti düzenli tükettiğiniz takdirde sağlığa olan faydaları sınırsızdır. Mikroplarla savaşır. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirimi güçlendirir. Kan şekerinin düzenler. Tokluk hissi yaratır. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü dengeler, vücuda enerji verir. Ağız kokusunu en aza indirir. Güçlü bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden arındırır ve detoks etkisi yapar. Zayıflamaya yardımcı olur. Şişkinliği giderir. Yine antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor. Bu nedenle salgın dönemi içindeyken çocuklarımıza günde yarım bardak şerbeti içirin. Böylece bağışıklığınızı güçlendirir, hastalıklardan kendinizi ve çocuklarınızı korumuş olursunuz.”

