Prof. Şener Üşümezsoy Çanakkale depreminin ne anlama geldiğini açıkladı. Büyük depremin habercisi mi

Son günlerde Marmara Denizi ve çevresindeki şehirlerde meydana gelen depremler, vatandaşa büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu sorusunu sordururken, Marmara bir kez daha depremle sarsıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen AFAD’a göre 4.7, Kandilli’ye göre ise 4.9’luk deprem vatandaşlarda panik yarattı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ezine'de meydana gelen deprem sonrası konuştu. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan depremin ne anlama geldiğini anlatan Üşümezsoy, büyük depremin habercisi olup olmadığına da açıklık getlirdi.

Üşümezsoy'un açıklamaları şu şekilde:

STRES BEKLENEN FAY HATTINI AÇIKLADI

"Bugün Bozcaada’da hissedilen Ezine’de hissedilen 4.7 veya 4.9’luk yaklaşık 5 büyüklüğünde bir deprem Ezine’de gerçekleşti. Bu depremde yaklaşık 3 kilometre çapında dairesel bir düzlemde fay kırıldı ve bu fay doğuda, kuzeydoğudan Sarıköy fayından güneydoğuna inen, diğer bir kolu da Yenice Gönen fayı olarak Yenice’den Kazdağlarına uzanıp buradan Ayvacık’a uzanan bir fay hattıdır.

Bunun diğer Ege Denizi’ndeki kolu ise Skyros fay hattıdır. 1953’ye yenice gönen fayı kırılmasına karşılık bu fayın kuzeyindeki Sarıköy ve batısındaki Bayramiç güneyinden geçen fay hattında stres beklenmektedir.

Bu haritalarda gördüğümüz gibi burada kırılan fay yaklaşık kuzey batı kuzey batı gidişli bir normal faydır. Buradaki ana gidişli fay ise yer atımlı bir fay sistemidir. Yani Kuzey Anadolu Fayı’nın 17 Ağustos'tan sonra kırılan kesiminin Marmara’daki devamı Yenice Gönen Bandırma hattı boyunca uzanmaktadır."

1981 YILINDA KIRILMASI AÇISINDAN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR RİSK YOKTUR"

"Yenice Gönen kesiminin kırılmasına karşılık bunun Sarıköy ve Bayramiç kesiminde kırılmayan bölüm vardır. 2020 yılında Ayvacık’ta olan depremde yaklaşık Edremit körfezinin güneyinden geçip aynı şekilde Ayvacık fayı ile kuzeye doğru uzanan fayda oluşan bir depremdir. Bunun batıya doğru devamı Skyros fay hattı 1981 yılında kırılması açısından hemen önünde büyük bir risk yoktur. Özetle söylemek gerekirse buradaki fay düşey bir fay olarak kırılmaktadır. Ayvacık Ezine ve Bozcada önündeki çöküntü alanı bu fayla gelişmektedir. Bu depremin oluşturduğu etki alanı da bu kesimde hissedilmektedir."

"BU FAYLARI KÖPRÜ FAYLARI OLARAK GÖRMEK GEREKİR"

"Haritalarda da görüldüğü üzere biri Çan’dan gelen bir kolla bu bölgeye doğru uzanmakta diğeri ise Yenice Gönen’den gelen bir kol ve bu kolların arasından ise Sarıköy’den gelen kol üçü bu hatta doğru Kazdağları’nın kuzeyinde Bayramiç ve Ayvacık’a doğru uzanan bir fay hattıdır.

Burada kırılan kesim ise gerek 2020’de gerek bu depremde Kuzeybatı Güneydoğu gidişli yer atımlı olmayan normal bir faydır. Bu anlamda Ege Denizi’ndeki büyük fayla karadaki büyük yer atımlı fayı birbirine bağlayan köprü fayları görmek gerekir. Keza 2020’deki Ayvacık’taki deprem de böyle bir fayda oluşmuştu."

"ANA FAY HATTINDAN DEPREM BEKLEMEK YANLIŞ OLACAKTIR"

"Kuzey Ege’de Saros körfezi, Halkidiki, Gaziköy ve Marmara adası fayları 1912 ve 2014’te kırılmış faylardır. Marmara Denizi’nin batı kesimi ve Saros körfezi ve onun batıdaki uzanımındaki ana stres 1912 ve 2014’te boşaldığı için burada bu depremlerden ana fay hattından deprem beklemek yanlış olacaktır. Geçen gün de Marmara adasında olan Deprem nedeniyle insanlar Kuzey Anadolu Fayı’nın bu kolu çalışır mı diye korkmaktadırlar oysa 1912’de bu kesim kırılmıştır."