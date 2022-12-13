En az 6.7 büyüklüğünde deprem olacağını açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de aynı yeri işaret etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 12,12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası iki önemli deprem profesörü Şener Üşümezsoy ve Hasan Sözbilir’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

6.7 BÜYÜKLÜNDE DEPREM OLABİLİR

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin Karabiga fayında olduğunu belirterek, "Bu fay bir bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahiptir" dedi.

KARABİGA FAYI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Söz konusu deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Şener Üşümezsoy da depremin olduğu Karabiga fayı üzerinde stres olduğunu ve bu fayın risk taşıdığını gösterdiğini söyledi.

Marmara’da esas olarak fayların çoğunluğu kırıldığını, kırılmayan faylardan birinin bu Karabiga ve Sarıköy fayı olduğunu açıkladı.

Prof. Şener Üşümezsoy’ün açıklamaları şöyle:

“Daha öncede Marmara’da risk taşıyan faylar olarak saydığımız Karabiga fayı, Kumburgaz fayı ve Sarıköy fayı olarak üç fayı belirlemiştik. Bu Karabiga fayında 4’lük 5’lik depremler olagelmiştir. Bu anlamda bölgenin risk taşıdığı bu depremlerle kendini göstermiştir.

Bu boyutu ile bakıldığı zaman Tekirdağ, Saros ve Halkidiki fayına paralel bir yapı sunmaktadır. Güneybatıdan ise Sarıköy fayıyla paralellik gösteren bu fay yapısı yanal atılımlı bir fay sistemini işaret etmektedir.

Bölgenin aktif fayları ile ilişkisini gösteren bu haritada Karabiga fayı bu sistem içeresinde yanal atımlı bir gerilme kuşağında yer alıyor.

Son yıllarda 4 ve 5’lik depremlerin izlenmesiyle Karabiga fayı kendini ortaya çıkaran bir faydır. Marmara’nın güneyinde Çanakkale Boğazı’na paralel görünümlü olan Karabiga fayı bu anlamda kendini gösteren aktif faylardı.

Ve dünde burada 4.7’lik ve 4.5’luk birçok artçı deprem oldu. Bu da fay üzerinde stresin olduğunu ve bu fayın risk taşıdığını gösterir.

Marmara’da esas olarak fayların çoğunluğu kırıldığı için kırılmayan bu faylar söz konusudur.

1952’de Yenice Gönen fayı kırıldı. 1944’de Edremit körfezi fayı kırılmıştı. 1912 Tekirdağ Saros fayı kırıldığı gibi kuzeyde yalnız Kumburgaz fayı var kırılmamış, Marmara’nın güneyinde ise Karabiga ve Sarıköy fayı kendini gösteriyor… “