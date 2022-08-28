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Prof. Şirin: Vücudunumuzda 40 bin km damar var ve sağlıklı olmalı

Damarların kalp sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçe Şirin, “Vücudumuzda bulunan kan damarlarının toplamı 40 bin kilometredir. Dünyanın etrafını bir tam tur sarabilecek damarların sağlığı asla ihmale gelmez” dedi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 09:48
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Prof. Şirin: Damar sağlığı ihmal edilmemeli

Prof. Şirin: Vücudunumuzda 40 bin km damar var ve sağlıklı olmalı
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Damar sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, “Vücudumuzda 5 farklı şekilde bulunan damarları; atardamarlar, atardamarcıklar, kılcal damarlar, toplardamarcıklar ve toplardamarlar olarak sıralayabiliriz. Tüm bu kan damarlarının toplamı yaklaşık 40 bin kilometredir. Damar sağlığı ihmal edilmemeli” dedi.

“DAMARLAR SAĞLIKLI OLURSA KALP SAĞLIKLI OLUR”

Prof. Dr. Şirin, “Damarlarımız, kalbin sağlıklı olabilmesi ve vücudu sağlıklı kılabilmenin en temel noktasıdır. Damarları kanı organlara taşıyan, tüm vücutta kan dolaşımını sağlayan ve bir ağ gibi vücudu saran kanallara benzetebiliriz. Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak maalesef çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Bugün için kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığı bilinen ve dünya genelinde bilimsel olarak kanıtlanmış risk faktörleri var. Sigara içmemenin, sağlıklı beslenmenin, aşırı kilodan kaçınmanın, günde en az yarım saat ve haftada beş gün düzenli egzersiz yapmanın, normal şeker metabolizmasının ve stresten uzak durmanın kalp ve damar sağlığını korumak açısından önemini artık hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

“SAĞLIKSIZ BESLENME DAMARLARI TIKAR”

Vücutta bulunan damarların görevi, vücudun ihtiyacı olan oksijeni ilgili organlara taşımak ve kullanılmış ürünleri tekrar atılım - temizleme organlarına ulaştırmaktır diyen Prof. Dr. Şirin, “Vücutta bu görevi yapmak amacıyla farklılaşmış damarlar bulunmaktadır. Temiz kan taşıyan sistemlere “arter” ve kirli kan taşıyan sistemlere ise “ven” adı veriyoruz. Yine vücutta, savunma hücrelerinin taşınmasında kullanılan “lenf” adı verilen damar yapıları da bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlıksız yaşam tarzının damar fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğuna vurgu yapan Prof. Şirin, şunları anlattı:

“Sağlıklı beslenme alışkanlıklarından vazgeçme, yeterli egzersiz yapılmaması, sigara ve alkol kullanımı gibi nedenlerle zaman içinde damar fonksiyonunun bozulmaya başlar. Bu bozulma ile birlikte damar iç yüzeyinde lipit ve benzeri maddelerin birikimine bağlı olarak plak oluşumu başlar ve bu oluşum da damar duvarının kalınlaşmasına, kan akımının geçişini engelleyen daralma ve tıkanıklara neden olmaktadır.”
 

En yaygın görülen damar hastalıkları periferik damar hastalıkları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şirin, şunları açıkladı:

“Kalbi besleyen damarlar dışındaki damarların daralmasıyla ortaya çıkan Periferik (çevresel damar hastalıkları), felç gibi çok ciddi sonuçları olan hastalıklara yol açabiliyor. Kendini en çok damar tıkanıklığı ile belli eden hastalıklarda da hep olduğu gibi erken tanı çok önemlidir. Periferik damar hastalıkları, periferik arterde gerçekleşen damar hastalıklarını belirtmektedir. Periferik damar hastalıkları süreç olarak oldukça yavaş ilerleyen bir seyre sahiptir. Hastalığın yaşandığı noktanın ve yaşanan daralmanın şiddetine göre, değişik komplikasyonların oluşmasına sebep olur. Bu hastalıkta çok sayıda damar etkilenebilir. Genelde ilerleyen yaşla birlikte görülmeye başlar, dolayısıyla yaşı ilerlemiş kişilerin risk grubunda olduğu bilinmektedir ve buna göre çeşitli taramalar yapılması önerilir. Hastalık, ilerleyen yaşla birlikte çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Örneğin bacak damar hastalığında yürümede güçlük, uyluk, baldır ve kalça bölgesinde ağrılarla neden olmaktadır. Aynı zamanda ayaklarda soğukluk olmasına neden olur ve ileri seviyelerde kangren gibi ciddi problemlerin genellikle parmak uçlarından itibaren başlamasına davetiye çıkarır.”

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