Profesör açıkladı. Egzersizi böyle yaparsanız kalp sağlığını koruyor

İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, “Çünkü sabah egzersizi, her ikisi de kalp sağlığı için çok önemli olan vücudun iç saatini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur” sözlerini kullandı.

Kalp sağlığı için düzenli egzersiz yapmanın büyük önem taşıdığı biliniyor. Düzenli yapılan egzersiz, kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve genel olarak kardiyovasküler sağlığa olumlu katkı sunmanın yanı sıra kalp hastalıkları riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Kalp sağlığı için egzersizden en iyi şekilde yararlanmanın yollarından biri de bunu için günün doğru saatini seçmekten geçiyor.

Yapılan bazı araştırmaların, sabah ilk iş olarak egzersiz yapmanın kalp sağlığına büyük yarar sağladığını gösterdiğini aktaran Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, “Çünkü sabah egzersizi, her ikisi de kalp sağlığı için çok önemli olan vücudun iç saatini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur” diyerek bilgi verdi.

“HAFTADA EN AZ 5 GÜN YA DA HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA EGZERSİZ”

Egzersiz yapmanın püf noktalarına değinen Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı:"“Kalp sağlığı için en iyi egzersiz programları, altta yatan tıbbi tablonun veya risk faktörlerinin dikkate alındığı programlardır. Örneğin, şeker hastalığı veya yüksek tansiyonu olan kişilerin daha dikkatli egzersiz yapması gerekebilir. Bu nedenle yeni bir egzersiz programına başlamadan önce istenmeyen sorunlarla karşılaşmamak için, özellikle de altta yatan herhangi bir tıbbi sorununuz veya kalp hastalığı risk faktörleriniz varsa uzman bir doktordan mutlaka görüş alın. Kalp sağlığı için ideal egzersiz saatleri, yapılan egzersizin türü, egzersizin yoğunluğu ve süresi, öğünlerin ne zaman yenildiği ve bazı diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunun için yeterli miktarda sıvı aldığınızdan ve antrenmanınızı sorunsuz bir şekilde bitirebilmek için gereken enerjiye sahip olduğunuzdan emin olun. Sabah yapılan egzersizin insülin duyarlılığını arttırdığı, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmış durumda. Başka bir çalışma ise haftada en az 5 gün ya da her gün en az 30 dakika orta ila yüksek yoğunlukta egzersiz yapmanın kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor. Bu da yapılan egzersizin faydalarının, egzersizin süresine ve yoğunluğuna bağlı olduğu anlamına geliyor. Bir antrenman planlıyorsanız, yemek zamanlamasını mutlaka göz önünde bulundurun. Bazı araştırmalar, sabah ilk iş olarak egzersiz yapmanın kalp sağlığı için daha faydalı olabileceğini gösteriyor. Ancak, güvenli bir şekilde egzersiz yapabilmek için her zaman olduğu gibi yeterli enerjiye ve sıvı alımına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Antrenmanın saati ve yoğunluğunun yanı sıra yapılan egzersiz türünün de dikkate alınması gerekir. Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek ve özellikle kalp sağlığı için iyi olan aerobik bu egzersizlere sadece birkaç örnektir. Bunun nedeni söz konusu egzersizlerin kan basıncını düşürmesi ve iyi kolesterolü yükseltmesidir. Direnç bantları kullanmak veya ağırlık kaldırmak gibi kuvvet antrenmanları da kalp sağlığına fayda sağlayabilir. Çünkü bu antrenmanlar insülin duyarlılığını artıran ve metabolizmayı hızlandırabilen kas büyümesini desteklerler" diye konuştu.

“KENDİNİZİ FAZLA ZORLAMAKTAN KAÇINMANIZ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Sözlerini sürdüren Katırcıbaşı, “Kalp sağlığına yönelik avantajları en üst düzeye çıkarmak için egzersiz programınıza çeşitli fiziksel aktiviteler dahil etmek akıllıca bir tercih olacaktır. Yürümek, koşmak, bisiklete binmek, yüzmek, ağırlık kaldırmak ve direnç bantları kullanmak buna örnek olarak verilebilir. Ancak, aşırı egzersiz veya aşırı efor kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinden vücudunuzun uyarılarına kulak vermeniz ve kendinizi fazla zorlamaktan kaçınmanız çok önemlidir. Egzersizin, kalp sağlığını iyileştirebilen birçok fiziksel, psikolojik ve duygusal avantajı vardır. Düzenli egzersizin stresi azalttığı, moral motivasyonu yükselttiği ve genel ruh sağlığını iyileştirdiği artık bilinmektedir. Tüm bu unsurlar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi stresle ilişkili hastalıkların riskini azaltarak kalp sağlığını korumayı olumlu yönde destekleyebilir. Kalp sağlığınız için en iyi egzersiz programı, nihayetinde sizin özel gereksinimlerinize ve hedeflerinize bağlıdır. Size en uygun egzersiz saatini seçmek için bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz. Rutin yaşantınıza düzenli fiziksel aktiviteyi ekleyerek ve egzersizin zamanlamasına, yoğunluğuna ve türüne dikkat ederek sağlıklı bir kalbe sahip olmak için önemli adımlar atmış olursunuz” ifadelerini kullandı.