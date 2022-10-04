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Profesör erken doğan bebeklerin ilacını açıkladı

Prof. Dr. Canan Seren, anne sütünün önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:21
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Profesör açıkladı. Erken doğan bebeklerin ilacı 'anne sütü'

Profesör erken doğan bebeklerin ilacını açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, “Anne sütündeki koruyucu maddeler bebeğin bağışıklık sistemini destekler, bebekleri enfeksiyonlardan korur. Bebekleri 'nekrotizan enterokolit' denilen bağırsak delinmesi ve ölümle sonuçlanabilen hastalıktan korur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Seren, bebek beslenmesinin amacının, bebeğin var olan büyüme potansiyelini destekleyerek uzun dönem sağlığına katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Sağlıklı bebekler için en uygun beslenme, kendi annesinin emzirmesidir. Tüm annelerimizin ve bebeklere eli değen tüm sağlık personelimizin Emzirme Haftası'nı kutluyoruz. Zamanında doğan bebeklerin, doğumdan sonra ilk yarım içinde emzirilmeleri, altı ay yalnızca anne sütü almaları, anne sütüyle beslenmeye 2 yıl ve sonrasında devam edilmesi, 6. aydan sonra geleneksel, temiz, yaşa uygun katı, yarı katı, yumuşak gıdalarla ek gıdalara geçilmesi önerilir. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yenidoğan yoğun bakıma yatması gereken bebeklerde, özellikle de erken doğan bebeklerde bu doğal süreç yaşanamaz. Oysa ki prematüre bebekler, hassas sindirim ve bağışıklık sistemleri nedeniyle anne sütüne en çok ihtiyaç duyan gruptur. Anne sütündeki koruyucu maddeler bebeğin bağışıklık sistemini destekler, bebekleri enfeksiyonlardan korur. Erken doğan bebeklerin sindirim sistemleri çok hassastır. Anne sütü, özellikle de annenin ilk sütü olan kolostrum bağırsakları adeta koruyucu bir madde gibi sıvazlar ve bebekleri 'nekrotizan enterokolit' denilen, bağırsak delinmesi ve ölümle sonuçlanabilen hastalıktan korur. Bağırsakların mikrobiyata gelişimini düzenler. Anne sütü alan prematüre bebeklerin zeka gelişimleri daha iyi olur, göz ve akciğer sorunları daha az izlenir. Hastanede daha kısa süre kalırlar”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE ANNELERİMİZLE BEBEKLERİ KAVUŞTURMAKTAN VAZGEÇMEDİK”

Prof. Dr. Seren, anne sütünün yararlarını ekip olarak ailelere anlattıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Sayılamayacak kadar çok olan yararlarını ekip olarak ailelerimize anlatıyor ve anneleri yoğun bakımda yatan bebekleri için doğumdan hemen sonra süt sağma konusunda destekliyoruz. Bu amaçla hem doğumhanede hem de ünitemizde süt sağma pompalarımız var. Annelerimiz sütlerini özel poşetler içinde bize ulaştırıyor ve bebeklerine sütlerini veriyoruz. Geceleri anne sütünde bebeği uyutan, gündüz ise bebeğin dikkatini artıran maddeler mevcut. Bu nedenle gece sağılmış sütleri gece, gündüz sağılanları gündüz veriyoruz. Pandemi döneminde bile annelerimizle bebekleri kavuşturmaktan vazgeçmedik. OMÜ yenidoğan olarak erken doğan bebeklerimiz için anne sütünü destekliyoruz”

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