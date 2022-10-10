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Sizi yürüyemez hale getirebilir. Yatağa bağlayabilir. Uzmanından korkutan uyarı

Uzmanlar, “Kireç diyip geçmeyin. Sizi yürüyemez hale getirebilir” ve hatta “Bazı kireçlenmeler hastayı yatağa bağlayabilir” açıklamasını yaptılar.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:34
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Profesör açıkladı: Kireç deyip geçmeyin sizi yürüyemez hale getirebilir. Yatağa bağlayabilir

Sizi yürüyemez hale getirebilir. Yatağa bağlayabilir. Uzmanından korkutan uyarı
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İHA’nın haberine göre; Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nilay Şahin'in katıldığı 'Romatoloji ve Ortopedi Günleri (ROG) Osteoartrite çok yönlü bakış' sempozyumu yapıldı.

Romatoloji ve Ortopedi Günleri (ROG) Osteoartrite çok yönlü bakış sempozyumununda sunum yapan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aşık, artık günümüzde hastalara ve hastalıklara tek bir pencereden değil de bütüncül olarak bakılması, her yönüyle hastaların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte bu hastalıkların başında da kireçlenme yani osteoartritin geldiğini belirterek, “Kireç diyip geçmeyin. Sizi yürüyemez hale getirebilir" ve hatta "Bazı kireçlenmeler hastayı yatağa bağlayabilir” açıklamasını yaptılar.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin, kireçlenmenin ve hatta diğer pek çok kas-iskelet sistemi hastalığının insan sağlığını çok olumsuz yönde etkilediğini, yaşam kalitesini bozarak günlük yapılması gerek işlerin hastalar tarafından yapılamadığı için hayatın çok sıkıntılı hale geldiğini vurguladı. Hatta o kadar ki bazen kireçlenmenin kişilerde yatağa bağımlılık yaptığını ve hatta kişileri hiçbir iş yapamaz hale getirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aşık ve Prof. Dr. Şahin, sunumda basit görülen bir kireçlenmenin büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Bazen kireçlenme dediğimiz olayın altından diğer farklı romatolojik hastalıklar çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle hastanın eklem ağrı nedeni kireçlenmemi bundan emin olmalıyız. Eğer gerçekten sorun kireç ise bu hastalığa erken dönemde müdahale etmek ve hastayı her yönüyle değendirerek tedaviye almak önemlidir. Kireçlenmenin çok çeşitli tedavi şekilleri vardır ve özellikle ortopedi ve fizik tedavi gibi farklı branşların bazen ortak bir değerlendirme ile bu hastalığa yaklaşımı tedavi başarısını arttıracaktır”

Sağlık ve Bilim Derneği, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Osmanlı Arşivleri Kağıthane-İstanbul’da düzenlenen Romatoloji ve Ortopedi Günleri (ROG) Osteoartrite Çok Yönlü Bakış Sempozyumunu , yaklaşık 320 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Sempozyum İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aşık ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin’ in eş başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre etkinlikleri; bilimsel oturumlar, paneller ve bildiri sunumlarından oluşturuldu. Alanında uzman ortopedistler, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve romatoloji uzmanları, akademisyenler ve asistanlar, sivil toplum kuruluşları, ilaç ve medikal firmalar sempozyumumuzda çeşitli düzeylerde katkı sağladı.

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