Profesör açıkladı: Yürüme hızı saatte en az 5 kilometre olmalı

Prof. Dr. Haydar Demirel, “Fiziksel İnaktivite: Diyabete Giden Yolun Moleküler Taşları” konferansında sağlıklı bir yaşam için yürüme hızının saatte en az 5 kilometre olması gerektiğinin altı çizildi.

Profesör açıkladı: Yürüme hızı saatte en az 5 kilometre olmalı

İHA’nın haberine göre; Düzenli hareketle insan sağlığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunun kanıtlandığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Demirel şunları söyledi:

“Geçmişte insanlar avlanıyordu veya av olmamak için sürekli kaçmak zorundaydı. Hayatta kalmak için sürekli hareket etmek zorundalardı. Hareketli yaşam süren kişiler hayatta kalarak genlerini nesilden nesile aktardı”

Öyle ki, Prof. Dr. Demirel, yapılan çalışmaların, bir kaç hafta yatakta hareketsiz kalan insanların normal yaşam seyrine dönmesinin yıllar aldığını söyledi.

YÜRÜME HIZINIZ SAATE EN AZ 5 KİLOMETRE OLMALI

Fiziksel aktivitenin diyabet üzerindeki moleküler etkilerini yapılan çeşitli araştırma ve deneyler üzerinden örneklendirerek aktaran Prof. Dr. Haydar Demirel, sağlıklı bir yaşam için hareket kadar hareketin niteliğinin de önemli olduğunu söyleyerek “Sağlıklı kalmak istiyorsanız saate 5 kilometre hız düzeyinde yürüyebilmeniz gerekiyor” dedi.

Sağlıklı yaşam ve hareket hızı arasındaki ilişkiyi saptamak için ‘kıl kurtları’ üzerinde pek çok deney yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Demirel, deneylerin çarpıcı sonuçları ile ilgili de bilgi verdi. Prof. Dr. Demirel, “Yapılan deneylerde, hareket etmeyen kıl kurtlarının çok erken dönemde öldüğü görüldü. Hareket hızı gözlemlendiğinde ise daha hızlı hareket edenlerin ömürlerinin daha uzun olduğu ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

HAREKETSİZLİK PEK ÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Sağlıklı bir şekilde formda kalmak için hareket etmenin önemini ortaya koyan pek çok bilimsel araştırma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirel, insanların “hareket halinde kalarak” pek çok hastalıktan korunabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Demirel, bu hastalıkların başında ise diyabetin geldiğini söyledi. Prof. Dr. Demirel, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre hareketsizliğin birçok ülkede hızlı bir şekilde yaygınlaştığını ve kanser, kalp-damar hastalıkları, şişmanlık, tip2 diyabet, kemik erimesi gibi birçok hastalığın artmasına neden olduğunu belirtti.

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