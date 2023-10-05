Profesör bile olmaması gereken akademisyen şu anda rektör. AKP’den milletvekili adayı olmuştu

Türkiye’de liyakatın yerine torpilin nasıl döndüğü bir örnekle daha ortaya çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi’nin rektörünün düzenlemelere aykırı olarak profesör olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı AKP’den milletvekili adayı olan Metin Aksoy’un, durumunun şikayet üstüne ortaya çıktğını vurgulayarak “Ve profesör bile olmaması gereken adam şimdi rektör” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Konya’da köklü bir üniversite var.

Konya Selçuk Üniversitesi.

Biz Boğaziçi falan derken bakın bu ve bunun gibi Anadolu’daki üniversitelerde neler oluyor.

Bu üniversiteye bir profesör atanıyor.

Biliyorsunuzdur, eskiden rektör olmak için profesörlükte belirli bir süre geçirmek gerekiyordu. AK Parti bunu zaten kaldırmıştı. Bugün profesör yapıp, yarın rektör olarak atamak mümkün hale gelmişti.

Ancak beteri de oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi’ne Metin Aksoy adında biri atandı. Profesördü ama daha önemlisi Yozgat’tan AK Parti milletvekili adayı olmuştu.

Atandı ve atanmasının ardından şu ortaya çıktı.

Aslında profesör bile olamazdı. Durum şikayet üzerine ortaya çıktı.

Üniversitenin yine AK Parti tarafından atanmış eski rektörü Prof. Mustafa Şahin de olayı doğruladı ve “Komisyonda incelenmiş. Yayınları eksikmiş, profesör olmak için gereken 40 puan altındaymış. Ama rapor hazırlanmamış.”

Ve profesör bile olmaması gereken adam şimdi rektör.