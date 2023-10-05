Profesör bile olmaması gereken akademisyen şu anda rektör. AKP’den milletvekili adayı olmuştu

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy’un profesör unvanını kanuna aykırı bir şekilde aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı “Ve profesör bile olmaması gereken adam şimdi rektör” dedi.

Profesör bile olmaması gereken akademisyen şu anda rektör. AKP’den milletvekili adayı olmuştu

Türkiye’de liyakatın yerine torpilin nasıl döndüğü bir örnekle daha ortaya çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi’nin rektörünün düzenlemelere aykırı olarak profesör olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı AKP’den milletvekili adayı olan Metin Aksoy’un, durumunun şikayet üstüne ortaya çıktğını vurgulayarak “Ve profesör bile olmaması gereken adam şimdi rektör” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Konya’da köklü bir üniversite var.

Konya Selçuk Üniversitesi.

Biz Boğaziçi falan derken bakın bu ve bunun gibi Anadolu’daki üniversitelerde neler oluyor.

Bu üniversiteye bir profesör atanıyor.

Biliyorsunuzdur, eskiden rektör olmak için profesörlükte belirli bir süre geçirmek gerekiyordu. AK Parti bunu zaten kaldırmıştı. Bugün profesör yapıp, yarın rektör olarak atamak mümkün hale gelmişti.

Ancak beteri de oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi’ne Metin Aksoy adında biri atandı. Profesördü ama daha önemlisi Yozgat’tan AK Parti milletvekili adayı olmuştu.

Atandı ve atanmasının ardından şu ortaya çıktı.

Aslında profesör bile olamazdı. Durum şikayet üzerine ortaya çıktı.

Üniversitenin yine AK Parti tarafından atanmış eski rektörü Prof. Mustafa Şahin de olayı doğruladı ve “Komisyonda incelenmiş. Yayınları eksikmiş, profesör olmak için gereken 40 puan altındaymış. Ama rapor hazırlanmamış.”

Ve profesör bile olmaması gereken adam şimdi rektör.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı açıkladı: Marketlere TÜİK'in telefonla verdiği talimat ortaya çıktı
Fatih Altaylı Türkleri aşağılayan imama ateş püskürdü. Depremde ölen Suriyelinin cesedi mis gibi, Türklerin cesedi leş gibi kokuyormuş
Fatih Altaylı skandalı açıkladı. MİT’in “IŞİD faaliyetidir” dediği dergi Türkiye’de resmen şube açtı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi Siyaset
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor Dünya
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi Gündem
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi Siyaset
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak Ekonomi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu Gündem
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dünya
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı