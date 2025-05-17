Profesör Celal Şengör için istenen ceza belli oldu! İddianame hazırlandı...

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerindeki sözleri nedeniyle, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SÖZLERİ NEDENİYLE AÇILDI

Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi. İddianamede, Şöngör'ün alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMASI İSTENDİ

Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, şüphelinin savunması ve tüm dosya kapsamına göre, Şengör'ün üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı. İddianamede, bu kapsamda, Şengör hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.