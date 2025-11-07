Eski İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklandı. Zoroğlu'nun kliniğinde psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş ve yine klinikte bir süre çalışan sözde doktor Hüsnü Ağca da benzer suçlardan yargılandı.

Prof. Dr. Salih Zoroğlu, Bakırköy’deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif (çoklu kişilik bozukluğu) teşhisi koyduğu iddiasıyla açılan davada suçlu bulunarak 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Ahmet Aktaş'ın 15 yıl 10 ay 18 gün hapis cezasına hükmedilen davada tutuksuz tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün beraatlerine karar verilmişti. İstinafa giden davadan bugün karar çıktı. (Mart 2025).

İSTİNAF KARARLARI ONADI

Süleyman Salih Zoroğlu, Hüsnü Ağca, Ahmet Aktaş hakkında İftira, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, eziyet suçlamalarıyla istinafa giden davada Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar haklı bulundu.

Sanık Süleyman Salih Zoroğlu müdafiinin istinaf başvurusunun incelenmesinde; Sanığın tabip sıfatıyla katılanlar Elanur Canbaz ve Melisa İrem Onar'a Adli Tıp Kurumu raporuna göre TCK 188/6 maddesi kapsamında kabul edilen ketamin niteliğindeki maddeyi zerketmek suretiyle gerçekleştirdiği eylemin iddia, katılan beyanları, Adli Tıp Kurumu raporları ve tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu, Sanığın katılanlar Ali Mirza Karaca, Dila Bolgümüş ve Elanur Canbaz'a yönelik eziyet suçunu işlediği yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda gerekçeleri açıklanarak sabit kabul edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, suçun sübutunun kabulünde ve nitelendirmesinde herhangi bir isabetsizlik olmadığına karar verildi.

Sanık Ahmet Aktaş müdafiinin istinaf başvurusunun incelenmesinde de Aktaş'ın tabip sıfatıyla katılan Melisa İrem Onar'a Adli Tıp Kurumu raporuna göre TCK 188/6 maddesi kapsamında kabul edilen ketamin niteliğindeki maddeyi farklı zamanlarda birden fazla kez zerketmek suretiyle gerçekleştirdiği eylemin iddia, katılan beyanları, Adli Tıp Kurumu Raporları ve tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu kaydedildi.

Sanık Hüsnü Ağca müdafiinin istinaf başvurusunun incelenmesinde; Sanığın suça konu ketamin maddesinin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştüğü, ancak bizatihi eyleminin sabit olduğu anlaşılmakla hakkında hata hükümleri uygulanarak ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen kararda isabetsizlik görülmediği belirtildi.