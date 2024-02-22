Profesör kendisine gelen konuma koştu! Boş havuzda mahsur kalan 8 ateş semenderi böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Profesör kendisine gelen konuma koştu! Boş havuzda mahsur kalan 8 ateş semenderi böyle kurtarıldı
Batman’ın Hasankeyf bölgesinde, boş bir havuzda sıkışıp kalan 8 ateş semenderi için, Adıyaman’dan Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız liderliğinde bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Yürüyüş yapan bir grup tarafından fark edilen ve fotoğrafları Prof. Dr. Yıldız’a gönderilen semenderler, eğer kurtarılmamış olsalardı, maalesef hayatlarını kaybedeceklerdi.

Hafta sonu Hasankeyf’te yürüyüşe çıkan bir grup, 2,5 metre derinliğindeki boş havuzda mahsur kalan semenderleri fark etti ve durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kurbağa ve Sürüngen Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız’a bildirdi. Prof. Dr. Yıldız, semenderlerin nadir görülen bir tür olan ateş semenderi olduğunu belirledi.

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Prof. Dr. Yıldız, durumu Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne iletti ve Adıyaman’dan Batman’a giderek ekiple buluştu. Yürüyüş grubunun verdiği koordinatları kullanarak havuzu buldu ve DKMP ekibiyle birlikte 10 ateş semenderinden hayatta olan 8’ini kurtardı. Ayrıca, Prof. Dr. Yıldız, bırakılan larvaların sağlıklı olduğunu belirledi.

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Prof. Dr. Yıldız, "Hasankeyf’e yürüyüşe çıkan bir grup biyolog arkadaşım, havuzda çekilen ateş semenderi fotoğraflarını bana gönderdi. Havuzun oldukça derin olduğunu söylediler ve semenderlerin oradan çıkamayacaklarını tahmin ettim. Bu nedenle Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliyle iletişime geçtim ve Batman’a gittim. Arkadaşlarımın tarif ettiği konuma giderek ateş semenderlerini bulduk. Şu an ateş semenderlerinin üreme dönemidir ve larvalarını suya bırakırlar." dedi.

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Prof. Dr. Yıldız, “Eğer bu ateş semenderlerini kurtarmasaydık, maalesef orada öleceklerdi. Havuzda ölü olan 2 bireyi de bulduk. Her bir ateş semenderinin yaklaşık 60 larva bıraktığını düşünürsek, aslında sadece havuzdaki bireyleri değil, yaklaşık 450 bireyi kurtarmış olduk. Ateş semenderlerinin nesilleri yakın zamana kadar tehlike altındaydı. Bakanlık tarafından da koruma altına alınan türler arasındadır. Yörede yaşayan insanlara da bu türlerin zararsız ve zehirsiz olduğunu anlattık.” ifadelerini kullandı

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ATEŞ SEMENDERİ

Ateş semenderi, iki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımına ait bir türdür. Nemli orman ve ağaçlık alanlarda yaşarlar. Siyah renkte olup, üzerinde sarı ve kırmızı benekler bulunur.

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