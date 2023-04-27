Profesör tüp bebek tedavisindeki kriteri açıkladı

Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, yaptığı açıklamada, anne adayının yaşının hem yumurta rezervi hem yumurta kalitesi açısından önem arz ettiğini belirterek, “Yumurtalık rezervinin iyi olması tüp bebek tedavilerinde yanıt alma oranlarını artırır. Taze sikluslarda (döngü) ve donma-çözme siklusları ile daha sonra denenecek sikluslardaki toplam gebelik oranlarında artış sağlar. Bilimsel veriler tüp bebek tedavisinin başarısında en önemli faktörün anne adayının yaşı olduğunu göstermektedir” sözlerini kullandı.

‘BAŞARI ŞANSI İLK DENEMELERDE DAHA YÜKSEKTİR’

Prof. Dr. Yılmaz, erkek infertilitesinin çoğunluğunda neden bulunamayabileceğini kaydetti. Yılmaz, erkeklerdeki belirlenebilen infertilite nedenlerini de şu şekilde sıraladı:

“Testise (erkek yumurtalığı) ait hastalıklar, genetik faktörler,hormonal problemler, enfeksiyon, sigara, alkol kullanımı, çevresel faktörler, kimyasal maruziyetler, aşırı kilo erkek infertilitesine neden olabilir. Tüp bebek tedavisinde başarı şansı ilk denemelerde daha yüksektir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Bu nedenle özellikle ilk denemelerde konusunda deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir.”

‘ÇİFTLERİN YÜZDE 50’SİNE YAKIN KISMINDA ERKEKKISIRLIĞI TESPİT EDİLMEKTEDİR’

Prof. Dr. Yılmaz, yumurtalık rezervini olumsuz etkileyen faktörler ile ilgili, “İleri yaş en önemli faktör olsa da anne adayının yumurtalık rezervini etkileyen pek çok husus bulunuyor. Erken menopoz riski, bazen genetik problemler, kanser hastalarında kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedaviler, yumurtalıkta yer işgal eden endometrioma yani çikolata kisti gibi kistler/kitleler, yumurtalıkları ilgilendiren ameliyatların yumurtalık rezervini olumsuz etkileyebildiği durumlar. Tüp bebek konusunda erkek infertilitesi de (kısırlık)önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftlerin yüzde 50’sine yakın kısmında erkek infertilitesi tespit edilmektedir” dedi.