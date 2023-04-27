Profesör tüp bebek tedavisindeki kriteri açıkladı

Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörlere ilişkin, “Bilimsel veriler tüp bebek tedavisinin başarısında en önemli faktörün anne adayının yaşı olduğunu göstermektedir” sözlerini kullandı.

Profesör tüp bebek tedavisindeki kriteri açıkladı

Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, yaptığı açıklamada, anne adayının yaşının hem yumurta rezervi hem yumurta kalitesi açısından önem arz ettiğini belirterek, “Yumurtalık rezervinin iyi olması tüp bebek tedavilerinde yanıt alma oranlarını artırır. Taze sikluslarda (döngü) ve donma-çözme siklusları ile daha sonra denenecek sikluslardaki toplam gebelik oranlarında artış sağlar. Bilimsel veriler tüp bebek tedavisinin başarısında en önemli faktörün anne adayının yaşı olduğunu göstermektedir” sözlerini kullandı.

‘BAŞARI ŞANSI İLK DENEMELERDE DAHA YÜKSEKTİR’

Prof. Dr. Yılmaz, erkek infertilitesinin çoğunluğunda neden bulunamayabileceğini kaydetti. Yılmaz, erkeklerdeki belirlenebilen infertilite nedenlerini de şu şekilde sıraladı:

“Testise (erkek yumurtalığı) ait hastalıklar, genetik faktörler,hormonal problemler, enfeksiyon, sigara, alkol kullanımı, çevresel faktörler, kimyasal maruziyetler, aşırı kilo erkek infertilitesine neden olabilir. Tüp bebek tedavisinde başarı şansı ilk denemelerde daha yüksektir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Bu nedenle özellikle ilk denemelerde konusunda deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir.”

‘ÇİFTLERİN YÜZDE 50’SİNE YAKIN KISMINDA ERKEKKISIRLIĞI TESPİT EDİLMEKTEDİR’

Prof. Dr. Yılmaz, yumurtalık rezervini olumsuz etkileyen faktörler ile ilgili, “İleri yaş en önemli faktör olsa da anne adayının yumurtalık rezervini etkileyen pek çok husus bulunuyor. Erken menopoz riski, bazen genetik problemler, kanser hastalarında kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedaviler, yumurtalıkta yer işgal eden endometrioma yani çikolata kisti gibi kistler/kitleler, yumurtalıkları ilgilendiren ameliyatların yumurtalık rezervini olumsuz etkileyebildiği durumlar. Tüp bebek konusunda erkek infertilitesi de (kısırlık)önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftlerin yüzde 50’sine yakın kısmında erkek infertilitesi tespit edilmektedir” dedi.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Selin Ciğerci özel hayatını açık açık itiraf etti Magazin
Selin Ciğerci özel hayatını açık açık itiraf etti
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor Güncel
Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını açıkladı
Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı