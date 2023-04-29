Profesörden korkutan 20'li yaşlar ve kalp damar açıklaması

Editör: Naim Arıoğlu

Kalp ve damar hastalıklarının gençlerde ölümcül sonuçlara neden olması korkutmaya devam ediyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Önder Öztürk, pandemi sonrası dijitalleşmenin yaygınlaşması ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20'li yaşlardan itibaren gençlerde kalp ve damar hastalığının arttığını dile getirdi.

Prof. Dr. Öztürk, “Günde en az 10 bin adım veya haftada 5 gün 30 dakikalık yürüyüş, kardiyovasküler riskini yüzde 50 azaltabilir” sözlerini kullandı.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI NELERDİR?

-Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

-Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

-Doğuştan kalp kusurları

-Kalp kapak hastalığı

-Kalp kası hastalığı

-Kalp enfeksiyonu

KAN DAMARLARINIZDAKİ DARALMAYA BAĞLI KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

-Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, göğüste bası ve rahatsızlık hissi (anjina)

-Nefes darlığı

-Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı

-Vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki kan damarlarının daralması durumunda o bölgeye ait örneğin; bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşma, halsizlik veya soğukluk oluşabilir.