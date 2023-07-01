Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması

Prof. Dr. Ömer Özkan, “Haftada 3-4 kanser vakası tespit ediyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması

Editör: Murat Öztürk

İklim değişikliği, küresel ısınma ve güneşli gün sayının artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında güneşe olan maruziyet de giderek arttığı bildirildi.

“HAFTADA 3-4 KANSER VAKASI TESPİT EDİYORUZ”

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Özkan, iklim değişikliğiyle birlikte cilt kanserinde hem yaş ortalamasının düştüğünü hem de vakalarının belirgin bir şekilde arttığını dile getirdi.

Özkan, “Haftada 3-4 kanser vakası tespit ediyoruz.” derken, güneş görmeyen yerlerde dahi kanser vakaları tespit edildiğini söyledi.

“DERİ KANSERLERİNİN BİR KISMI ÖNLENEBİLİR KANSERLERDENDİR”

Prof. Dr. Özkan, güzellik dışında yaşamsal bulgular açısından da cildin önemli olduğuna değinerek şunları belirtti:

“Bir kanserle karşılaşıldığında en önemli tedaviyi erken dönemde yapıyorsunuz. Deri kanserlerinin bir kısmı önlenebilir kanserlerdendir. Daha önce karşılaşmadığımız şekilde ultraviyole sorunlarla karşılaşıyoruz.”

CİLT KANSERİ NEDİR?

Cilt kanserleri, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilir. Bu nedenle benlerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Benlerdeki form ve renk değişiklikleri

-Deride soyulma

-Derine kanama

-Ben üzerinde şişlik veya kabartı oluşması

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