Profesörü dövüp aracını gasp ettiler

Kaynak: İHA

İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesör Dr. Halit Çavuşoğlu'nu darp ederek aracını çaldı. Çavuşoğlu polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

'Burası dağ başımı' dedirten olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi.

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Çavuşoğlu’nu indirerek darp eden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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