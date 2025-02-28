Programdan ani bir şekilde ayrılmıştı! Meğer 8 ay boyunca mücadele verdiği ortaya çıktı

Nursel Ergin, daha önce 'Gelinim Mutfakta' programındaki sunuculuk görevinden aniden ayrıldığını duyurmuş ve bu tercihin sebebini ailesine daha fazla zaman ayırma isteği olarak açıklamıştı.

8 AY BOYUNCA MÜCADELE...

Yaklaşık 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Ergin’in, bu zorlu süreçte hastalığını yendiği belirtildi.

Sabah gazetesi’nde yer alan habere göre, sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren sunucu, artık iyileşmiş durumda.

Nursel Ergin, televizyon dünyasına geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te, Atv’de yayınlanacak olan 'Mutfak Bahane' programında sunucu koltuğuna oturarak izleyicilerle buluşacak.