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Programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle 15 Ekim tarihinde Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:29
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Programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor
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Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında "Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Riskli bölgede 49 kardeşimiz var, içeriden 28 kişi çıkarıldı, şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 21 kişiye ulaşılmaya çalışıyor, 3 kişi yoğun bakımda olmak üzere 14 kişi hastanede" açıklamasında bulundu.

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