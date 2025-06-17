Proje kitabımın değerli önsözleri

Proje kitabımın ön sözü için iki duayen uzmandan görüş rica ettim.

Birincisi duayen gazeteci Sözcü yazarı değerli ustam Rahmi Turan’dır.

Gerçek medya patronu Haldun Simavi’nin günlük 1,2 milyon satışı olan efsane Günaydın Gazetesi’nde merhum Bekir Coşkun tarafından muhabir olarak işe alındığımda tanıdığım Rahmi Turan’dan özel haber ve fotoğraf eğitimi aldım.

10 yıl boyunca ilkeli, dürüst, gerçek haberciliğin temel ilkelerini Rahmi ustamdan öğrendim.

Lütfedip gönderdiği Proje kitabımın önsözünde Rahmi Turan şu görüşünü okurlarımla paylaşıyor:

“Gerçeğin peşinde…

Orhan Uğuroğlu… Uzun yıllardır tanıdığım ve efsane Günaydın Gazetesi’nde beraber çalıştığım değerli bir meslektaşım ve kardeşim…

Orhan Uğuroğlu için ne kadar takdir dolu cümleler yazsak, yine yeterli olmayacağını düşünüyorum.

Özü-sözü doğru bir gazeteci ve eleştirisel yazılarıyla gerçeklere ışık tutan bir yazar… Aynı zamanda başarılı bir televizyon yorumcusu…

Bugüne kadar yazdıklarında bir yanlış çıkmadı…

Parlamenter rejim yıkıldıktan sonra kurulan “Tek Adam Rejimi” hakkındaki eleştirileri siyasi çevrelerde ilgiyle karşılandı, büyük ses getirdi.

Her zaman doğrunun yanında olduğu için bazı çevrelerin öfkesini üzerine çekti.

Ülkü Ocakları Ankara Şubesi’ne mensup oldukları anlaşılan 4 kişi, büyük bir hızla, hırsla ve öldürmek ya da ağır yaralamak amacıyla saldırdı. Hem de Başkent Ankara’nın göbeğinde…

Demokrasiye ve basın özgürlüğüne yapılan bu saldırı, siyasi tarihe bir utanç sayfası olarak geçti.

O dönemin Adalet Bakanı’nın ve diğer yetkili kişilerin “Türkiye, basını hür, demokratik bir hukuk devletidir.” şeklinde sözler sarf etmesi tebessümle karşılandı.

Uğuroğlu, tüm bu olayları ve ses getiren, etkili köşe yazılarını “PROJE” kitabında topladı.

Ülkenin kaderine yön veren siyasi olayların ardındaki gerçekleri bu kitapta bulacak, ilgiyle okuyacaksınız.”

Canım abim Rahmi Turan’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Diğer önsöz yazarım ise çok değer verdiğim hocam Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Ö. Kaboğlu’ndan geldi.

İstanbul Barosu Başkanı olan Kaboğlu 2018-2023 arası 27. Dönem CHP İstanbul milletvekili iken görüşlerine sık sık başvururdum.

Kaboğlu hocam birlikte Anayasa hükümlerinin çiğnenmemesi için müthiş mücadele verdik.

Özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anayasa hukuku eğitimini hem Türkiye’den hem Fransa’dan alan Kaboğlu ile ortaya koyduk.

Hocam önsöz yazısında özetle diyor ki;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal ve siyasal mirası çok zengin ve güçlüdür. Bu miras yaklaşık iki yüz yıllık birikimin ürünüdür. Ne var ki bu birikimi iki yılda tasfiye harekatı, derin toplumsal, iktisadi ve hukuksal bunalımlara neden oldu. Bunların aşılması, doğru bilgi eşliğinde gerçekçi tanı koymayı ve cesur önerileri gerekli kılmaktadır. Bu yolda gazeteciler ve hukukçular öncü bir işleve sahiptir.

Gerçekten, TBMM önünde sorumlu hükümeti öngören bir Anayasa değişikliği ihtiyaç olduğu kadar, bunu önkoşul olarak kabul etmeyen bir siyasal irade ile “Anayasa masasına” oturmamak da toplumumuzun geleceği için yaşamsaldır.

Gazetecilik mesleğini, değindiğim anayasal ve siyasal bilgiler ışığında harmanlayan ve bu yolda “gazi” olan Sayın Orhan Uğuroğlu’nu Proje Kitabı için kutluyorum.

Yılların birikiminin ürünü olan bu yapıtın, insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet’e dönüşe katkıda bulunması en içten dileğimdir.

Esenlikler ve tebrikler.”

Değerli hocam Kaboğlu’na da teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

+++++++

Türkiye’nin önemli kitap satış sitesinin https://www.bkmkitap.com/ adresinden PROJE kitabımı 252 liraya indirimli satın alabilirsiniz.