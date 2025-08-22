PROJE’nin ayakları

Yeniçağ yazıları ile Türk siyasetine yön veren değerli kardeşim Arslan Bulut ile yarım asırlık kardeşliğimiz olan eski siyasetçi ama bitip tükenmeyen enerjisi ile meslektaşım Şevket Bülend Yahnici lütfedip Proje kitabımı köşe yazılarına aldılar.

Arslan Bulut diyor ki;

“Gazeteci ağabeyimiz Orhan Uğuroğlu, mesleğe ilk başladığı günün heyecanıyla "Proje" adlı kitabını yayınladı. Uğuroğlu, kitapta "Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım' sözü tamam da... Ya Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener BOP’un neresindeler?" diye sorduktan sonra "CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener anayasanın açık ve net hükmü olan 101’inci maddenin çiğnenmesine, 'Erdoğan’ı mağdur etmeyelim. Seçime girsin. Biz nasıl olsa onu yeneceğiz' diyerek göz yumdular." diye cevap veriyor...

"Ve Devlet Bahçeli;" diyerek ekliyor:

“Bahçeli, “Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız’ diyerek Ucube Tek Adam Rejiminin mimarı oldu…"

Kitapta Uğuroğlu'nun 20 Aralık 2017'de MHP milletvekili olan Prof. Dr. Ümit Özdağ ile yaptığı röportaj da var.

Orhan Uğuroğlu'nun "Bugün AKP ve MHP’ye uyarınız var mı?" sorusuna Özdağ, "Evet, bu Başkanlık, bu Reis ısrarı Türkiye’yi felakete götürüyor ve çok ağır bedeller ödetecek Türkiye’ye. Devlet Bey MHP’nin resmi tezini savunmuyor. Türkiye’nin sonucu belli olmayan bir maceranın içerisine Başkanlık, Federasyon ve bölünme macerasına sürüklenmesine izin veriyor. AK Parti gizli Federasyoncu bir partidir. İmralı’da bunun görüşmeleri yapılmıştır. Eğitimin bile yerel yönetimlere bırakılacağını biliyoruz. Şimdi adım adım giden bir stratejidir bu. Önce Başkanlık sonra Federasyon sırası gelince gündeme getirilecektir." diye cevap veriyor.

Kitapta, Uğuroğlu'nun 20 Mart 2023'te, Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda karar verecek olan YSK üyelerine yaptığı son çağrı da var. Uğuroğlu, Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda karar verecek olan YSK üyesi 11 hâkime "Ya demokrasiye sahip çıkacaksınız, Ya diktatörlüğe onay vereceksiniz!" diyor.

Şevket Bülend Yahnici Ülkü Pınarı yazısında diyor ki;

“Öncelikle Orhan dostuma bir teşekkür borcum var. Bir kere böylesi bir kitabı yazdığı, ülkemizin yakın tarihinin gerçeklerle bezenmiş bir fotoğrafını çektiği, İleriki yıllara belgesel nitelikli bir doküman kazandırdığı için;

İkinci olarak da güzel sözleriyle imzalayarak gönderme lütfunda bulunduğu için.

PROJE hakkında "Ülkü Pınarı"nda sevgili Arslan Bulut genişçe yazdığı için ben konuyu kısa tutuyorum.

Orhan dostumun özellikle Anayasa'mızın uygulamaları daha doğrusu uygulanmaması ve çiğnenmesi konusundaki duyarlı mücadelesi kitaba yansımış.

Kendisine yöneltilen evin önünde pusu ve ailece bizim de muhatabı olduğumuz Türkeş Vakfı - Türkeş'i anma toplantısı saldırılarına da yer vermiş Uğuroğlu.

PROJE yapanlar, satranç oynayanlar, uygulayanlar, piyonlar ve PROJE’de bir kukla kadar dahi hükmü olmayanlar… Onlar da kim ? Siz biliyorsunuz…

Uğuroğlu'nun kaleminde / ya da klavyesinde Büyük Ortadoğu Projesinin kimler olduğu da hayat bulmuş. Sağ olsun...”

