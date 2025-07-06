Bankalar promosyon tutarlarını güncelliyor! 19 banka imzayı attı

3 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Söz konusu tutarı aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtan iktidar, halihazırda 14 bin 469 lira olan taban aylığın 16 bin 681 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Açıklanan en düşük emekli maaşının zamlanmasının ardından 2024 yılının Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak güncellenmiş oldu.

Zam kararı öncesinde 15 bin liranın altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları halinde, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanacak.

SGK ile geçtiğimiz yıl emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar şöyle

- Akbank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Fibabanka

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Odea Bank

- QNB Finansbank

- Şekerbank

- Ziraat Bankası

- Turkish Bank

- TEB

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Garanti BBVA

- Halkbank

- Türkiye İş Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Yapı Kredi

- Ziraat Katılım Bankası