Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme

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Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme

Promosyon Yarışı Kızışıyor: VakıfBank'tan Emeklilere Rekor Ödeme!

Emekli promosyonlarında rekabet her geçen gün artıyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek için adeta yarışa girmiş durumda. Bu yarışta dikkatleri üzerine çeken son hamle ise VakıfBank'tan geldi. VakıfBank, emekli maaşını taşıyanlara rekor düzeyde promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

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1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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