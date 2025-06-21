Promosyonda emeklileri sevinçten havalara uçuracak rakam. Bankalar kesinin ağzını açtı

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı 2025’te hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşını kendilerine taşıyan müşterilere cazip nakit ödüller ve ek avantajlar sunuyor. Promosyon tutarları 12.000 TL’den başlayarak 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler ya da güncel fırsatları merak edenler için bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve ek avantajları derledik. İşte 2025’in en güncel emekli promosyon rehberi!

YAPI KREDİ ATAĞA KALKTI

Yapı Kredi, 15 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Maaş baremine göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödenirken, ek koşullar sağlandığında bu tutar artıyor.

İki yeni fatura talimatı verenler 2.000-5.000 TL, 1.000 TL kredi kartı harcaması yapanlar 2.000-5.000 TL ek ödül kazanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi Mobil’e ilk kez giriş yapanlara 2.000 TL daha veriliyor. Esnek hesap limitiyle 5.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı da cabası.

VAKIFBANK'TAN ÇİFTE AVANTAJ

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda aylık 1.500 TL, 10 ayda toplam 15.000 TL nakit iade fırsatı mevcut. Toplamda 27.000 TL’ye ulaşan bu teklif, emekliler için dikkat çekici bir seçenek.

QNB FİNANSBANK GERİDE KALDI

QNB Finansbank, 30 Haziran 2025’e kadar maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. İki yeni fatura talimatıyla 3.000 TL ek ödül, Emekli Kredi Kartı ile eczane ve market harcamalarında yıllık 2.400 TL iade sunuluyor. Toplamda 20.400 TL’lik ödül, emeklileri cezbediyor.

ING VE TEB

ING, maaşını taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon ve ek avantajlarla toplam 25.000 TL sunuyor. TEB ise 12.000 TL ana promosyona ek olarak 9.000 TL’lik ek ödülle toplam 21.000 TL veriyor. Her iki banka da yeni emekliler ve EYT’liler için avantajlı fırsatlar sunuyor.

3 BANKADAN CÖMERT ÖDEMELER

DenizBank, 20.000 TL promosyonla dikkat çekerken, İş Bankası 21.000 TL ödeme ve ayda iki kez ücretsiz ATM kullanımı sunuyor. Albaraka Türk ise 20.000 TL promosyonun yanı sıra ücretsiz EFT ve havale imkânı sağlıyor.

KAMU BANKALARINDA DURUM

Ziraat Bankası ve Halkbank, 12.000 TL’ye varan promosyonlarla daha mütevazı bir teklif sunuyor. Ancak kamu bankalarının güvenilirliği ve yaygın şube ağı, birçok emekli için tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Emekliler, maaşlarını e-Devlet, banka şubeleri veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca taşıyabilir. Promosyon taahhüt süreleri genellikle üç yıl olup, taahhüdün bozulması durumunda ödenen tutar kısmi olarak geri alınabilir.

Bankalar, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Emekliler, maaş baremlerine ve ihtiyaçlarına göre en uygun bankayı seçerek hem nakit ödül hem de ek avantajlardan faydalanabilir.