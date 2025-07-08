Prostat kanserinde hayat kurtaran uyarılar uzmanlardan geldi

Prostat hastalıkları, erkek sağlığını tehdit eden en yaygın rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve prostatit gibi hastalıklar, özellikle 50 yaş üstü erkeklerde sıkça görüldü.

Uzmanlar, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına ve yaşam kalitesini koruduğuna dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, düzenli tarama testlerinin ve sağlıklı yaşam tarzının prostat hastalıklarıyla mücadelede kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

PROSTAT SAĞLIĞI VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Prostat, erkek üreme sisteminde yer alan ve meni üretiminde rol oynayan ceviz büyüklüğünde bir salgı bezi. Ancak yaş ilerledikçe prostat bezinde büyüme veya kanserli hücrelerin oluşumu gibi sorunlar ortaya çıkabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Ballentine Carter, “Prostat kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı %90’ın üzerinde. Ancak belirtiler genellikle ileri evrelerde ortaya çıktığı için düzenli tarama testleri hayati önem taşıyor” dedi.

Prostat kanserinin belirtileri arasında idrar yaparken zorlanma, idrar akışında zayıflık, idrarda veya menide kan, kilo kaybı, erektil disfonksiyon ve boşalma sırasında ağrı yer alıyor. İyi huylu prostat büyümesi ise sık idrara çıkma, gece tuvalet ihtiyacı ve idrar akımında kesiklik gibi semptomlarla kendini gösterdi.

Üroloji Uzmanları, “Erken teşhis, prostat hastalıklarının tedavisinde en önemli kriter. Özellikle PSA testi ve rektal muayene, kanseri organa sınırlıyken tespit etme şansı sunuyor” diyerek taramaların önemine vurgu yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, prostat hastalıklarının erken teşhisinde yenilikçi yöntemlerin geliştirildiğini gösterdi.

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir teknik, idrardan sadece 20 dakikada prostat kanserini neredeyse %100 doğrulukla teşhis edebiliyor. Bu yöntem, geleneksel PSA testine göre daha hızlı ve kesin sonuçlar sunarak gereksiz biyopsileri azaltmayı hedefledi.

Avrupa’da yapılan bir başka çalışma, yüksek IGF-I (insülin benzeri büyüme faktörü) ve düşük IGF MIA3 (IGFBP-3) seviyelerinin prostat kanseri riskini artırdığını ortaya koydu. Bu durum, hormonal değişikliklerin kanser oluşumunda etkili olabileceğini gösterdi. Ayrıca, İngiltere’de yapılan araştırmalar, sık ejakülasyonun prostat kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor, ancak bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuldu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: TARAMA VE YAŞAM TARZI

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) verilerine göre, prostat kanseri dünya genelinde erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü. Avrupa’da her yıl yaklaşık 350 bin, ABD’de ise 650-700 bin yeni vaka teşhis ediliyor.

Uzmanlar, risk faktörleri arasında yaş, genetik yatkınlık, ırk ve obezitenin önemli olduğunu belirtiyor. Afrikalı erkeklerde hastalığın daha erken yaşlarda ve agresif şekilde görüldüğü biliniyor.

Erken teşhis edilen prostat kanseri, geniş tedavi seçenekleri sundu.

Aktif izlem, cerrahi (radikal prostatektomi), radyoterapi, hormon tedavisi ve minimal invaziv yöntemler gibi HIFU ve kriyoterapi, hastalığın evresine göre uygulandı.