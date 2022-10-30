﻿Protein tozu kas yapar mı?

Protein tozu, besinler dışında protein almanın en çok kullanılan yollarından birir. Özellikle yoğun antrenman yapan sporcuların takviye olarak aldığı protein tozu bir mutlaka ama mutlaka uzman görüşü ile kullanılmalı.

Sağlıklı ve fit görünen bir vücuda sahip olmak için egzersiz programı kadar beslenme ve yağ yakımını da çok önemli. Özellike bu durum vcut geliştirme sporu yapanlar için daha da önemli.

Yoğun spor programları öncesi ve sonrası enerji sağlaması amacıyla kullanılan protein tozunun kas yaptığı biliniyor. Ama bu kimilerine göre doğru değil. Genel kanı kasları geliştirdiği yönünde. Bu nedenle öncelikle protein tozunun ne olduğunu bilmek gekeriyor.

PROTEİN TOZU NEDİR NASIL KULLANILIR?

Protein hücre gelişimini destekler. Kansızlığı engelleyen ve vücut direnci ile kas dokusunu güçlendiren protein, hayvansal protein ve bitkisel protein olarak iki şekilde tüketiliyor. Protein tozuysa genel olarak süt, soya ve yumurta proteininden yapılıyor.

Protein tozunun yapımı aşamasından bazı ışıl ve kimyasal işlemlere başvuruluyor. O kimyasal işlemler, sağlığa zararlı olup olmadığı konusunda kaygı uyandırabiliyor.

Ancak protein tozu kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmandan yadım alınması gerekiyor.



PROTEİN TOZU NE İŞE YARIYOR?

Kas yapımını destekleyen protein ve aminoasitler vücuttaki kas oluşumunu destekler. İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Yağ yakımını destekleyen protein doğal olsa bile tek başına doğrudan yağ yaktırmıyor. Vücudunuzun ihtiyacı olduğu protein miktarını ve kullanım zamanını doğru belirlemek için mutlaka bir uzmandan yardım almalısı gerekiyor.

PROTEİN TOZU NE ZAMAN ALINMALI?



Protein tozu spordan önce de spordan sonra da kullanılabilir. Spor sonrası kaslar bazı travmalar yaşayacağı için bu travmaları onarabilmek için protein desteğine ihtiyaç duyabiliyor.

Spor sonrası kasların besinlere karşı en hassas olduğu dönem. Spor sonrası 30-60 dakika aralığında içilen protein tozu, kaslara protein ulaştırıyor ve onarımı hızlandırıyor.

Spor öncesi tüketilen protein tozları ise kasların onarımını sağlıyor. Protein tozu, bir uzman kontrolünde gerekli sağlık kontrollerinin ardından alınması gerekiyor.