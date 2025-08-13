Protestocular İçişleri Bakanlığı ofisini ateşe verdi

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un doğusundaki Germiston bölgesinde, kira ödemedikleri gerekçesiyle belediyeye ait konutlardan tahliye edilmek istenen sakinlerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Şehir merkezinde caddelere barikatlar kurarak durumu protesto eden kalabalık, polise taşlarla saldırdı.

Polisin plastik mermi kullanarak müdahalede bulunduğu protestocular belediyeye ait bir apartman bloğunu ve bitişiğindeki İçişleri Bakanlığı'nın iki katlı ofis binasını ateşe verdi.

Ekurhuleni Afet ve Acil Durum Yönetimi Sözcüsü William Ntladi, binanın ağır hasar aldığı yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti.