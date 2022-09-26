İran'da başörtüsünü çıkartan genç Türk kızı kurşuna dizildi

Haber3'de yer alan bilgilere göre, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor. Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. 60’ı kadın 739 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, eylemlere katılanlara sert müdahalede bulunuyor. Bu protestoların önde gelen isimlerinden, saçlarını topladığı videosuyla protestoların simgesi haline gelen Türk kızı Hadis Najafi de rejim polisi tarafından 6 kurşunla vurularak öldürüldü. İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad, Najafi’nin ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“KARGAŞA VE KÖTÜLÜK” DEDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede ölümlere yol açan protestolarda kamu güvenliğini tehdit eden göstericilerle kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Gösteriler ile kamu düzeninin ve güvenliğinin tehdit edilmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini ifade eden Reisi, ölümlere yol açan olayları “kargaşa ve kötülük” olarak nitelendirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN UYARI

Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İnternet erişiminin kesilmesi ve mesajlaşma platformlarının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini kaydeden Borrell, AB'nin ve AB üyesi ülkelerin protestoculara şiddet kullanılmasını, kabul edilemez ve haklı görülemez bulduğunu vurguladı.

Mahsa Emini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini belirten Borrell, sorumluların hesap vermesini istedi.

Borrell, "AB, gelecek Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere karşılığını ele almak için elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

ELON MUSK İNTERNETİ DEVREYE SOKTU

Elon Musk, ABD’nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink’i bu ülkede devreye soktu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, “Starlink’i devreye sokuyoruz.” ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran’da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

İran’da Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD’nin İran halkının “özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek” için harekete geçtiği kaydedilmişti.

41 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu, olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, şu ana kadar olaylarla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aralarında 11 gazeteci ve aktivistin de olduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

ŞERİATÇILAR İDAM İSTEDİ

Ülkede Mahsa Amini protestoları devam ederken, rejim yanlıları da sokağa indi. Cuma namazının ardından sokaklara dökülen hükümet yanlıları, “Fitneciler idam edilsin” ve “Polisimin yanındayım” sloganları attı.

Göstericiler ellerinde “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” yazılı pankartlar taşıyarak İnkılap Meydanı’na yürüdü. Amini’nin ölümü sonrası ülke genelinde başlayan eylemlere tepki gösteren kalabalık, eylemleri “fitne” olarak nitelendirerek “Fitneciler idam edilsin” sloganları attı.