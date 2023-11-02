Protez tırnaklılar dikkat

Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir.” dedi.

Son zamanlarda çeşitli salonlarda yaptırılan protez tırnak, kadınlar arasında oldukça popüler oldu. Ancak bu tırnakların görüntüsü her ne kadar bazı kişileri cezbetse de sağlık açısından bakıldığında birtakım problemler yaratabiliyor. Bunların önüne geçmek için protez tırnağın belli kurallara dikkat edilerek güvenli yerlerde yaptırılması gerekiyor.

Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını belirten Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısı yaptı.

TIRNAKTAN DERİYE BULAŞIYOR

Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunu belirten Doç. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” diye konuştu.

HASTALIK TEKRAR EDEBİLİR

Bu tür durumlarda hem sistemik hem de topikal, yani bölgesel tedavi uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Pekmezci şunları söyledi:

“Genellikle kapsül veya tablet şeklinde sistemik ilaçlar var, hastalarımıza bunları yazıyoruz. Tabii kullanım süreleri ise hastanın durumuna göre değişiyor. Topikal krem ve tırnak cilalarını da tamamlayıcı tedavi olarak hastaya kullandırıyoruz. Tırnaklardaki mantar tedavisi oldukça uzun sürer. Çünkü hasta olan tırnak bölgesi iyileşmez, uzayıp gitmesi ve arkadan normal tırnağın gelmesi beklenir. Tırnak tamamen normal görünüme kavuşana kadar da tedaviye devam edilmelidir.

Özellikle ayak tırnaklarının tamamen iyileşmesi 1 yılı buluyor. Bazen bu süre, daha da uzayabiliyor. El tırnaklarının iyileşmesi bundan biraz daha hızlı olabiliyor. Ancak burada da kontrollerin iyi yapılması gerekir. Çünkü küçücük bir alanda bile mantar kalırsa hastalık yine aynı şekilde tekrar edebilir. Bu yüzden iyileştiğine karar verildikten 1-2 ay sonra hastanın bir kez daha hekime görünmesinde fayda var.”

TIRNAKLARDA NEM ÖNEMLİ

Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğini ifade eden Pekmezci son olarak “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ şeklinde konuştu.

DHA