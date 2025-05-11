Protokole milyonluk bütçe ayıran rektör engelli öğrencinin isteği için ‘bağış bul’ dedi

Kocaeli Üniversitesi’nde Rektör Nuh Zafer Cantürk’ün de katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde, engelli bir öğrenci, kampüste engelli tuvaleti eksikliğini dile getirdi. Rektör Cantürk, öğrencinin talebine, “Bağış bulursan engelli tuvaleti yaparız” yanıtını verdi ve “Hadi arkadaşların seni alkışlasın” diyerek öğrenciyi adeta şov yapmakla suçladı.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre engelli öğrenci, üniversitenin erişilebilirlik konusunda yetersiz olduğunu eleştirerek, “Merdivenleri çıkamıyorum. Diğer üniversiteler bu konuda kaynak bulurken, bizim üniversitemiz neden bulamıyor? Erişilebilir bir üniversite için benim mi maddi kaynak bulmam gerekiyor? Bunu öğrenciler mi yapmak zorunda?” sorularını yöneltti. Ancak bu sorular cevapsız kaldı.

REKTÖR İÇİN 1 MİLYON TL’LİK ÖZEL BÜTÇE

Rektör ile öğrenci arasındaki diyalog, Kocaeli Üniversitesi’nin mali kaynaklarına dikkat çekti. 2025 yılı için 6,5 milyar TL bütçeye sahip olan üniversite, 2024’te yalnızca rektörün protokol, tören ve özel yazışmaları için kullanılan özel kalem hizmetleri bütçesine 1 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırdı. Bu bütçeden 12 ayda yaklaşık 500 bin TL harcama yapıldığı öğrenildi.

ÜÇ ENGELLİ TUVALETİ İÇİN 100 BİN TL YETERLİ

Uzmanlar, 2025 yılı inşaat maliyetlerine göre bir engelli tuvaletinin 23 bin TL ile 46 bin TL arasında inşa edilebileceğini belirtiyor. Tutunma barları, alçak lavabolar, özel klozet ve acil çağrı butonu gibi engelli ekipmanlarının maliyetinin en fazla 10 bin TL olduğu, bir engelli tuvaletinin ortalama maliyetinin ise 30 bin TL civarında olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre, rektör için ayrılan 1 milyon TL’lik özel bütçenin yalnızca 100 bin TL’si ile üniversiteye üç adet engelli tuvaleti yapılabilir.