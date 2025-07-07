Proton, yenilenmiş X50 SUV modeli için ön siparişler açıldı

Malezyalı otomobil üreticisi Proton, X50 modelini daha güçlü bir motorla donatarak dört silindirli, 1.5 litrelik i-GT TD motora geçiş yaptı. Bu motor, İsveç merkezli Geely-Volvo ortaklığı Aurobay tarafından geliştirildi ve Geely-Renault işbirliği olan Horse Powertrain çatısı altında üretildi. Yeni motor 178 beygir güç ve 290Nm tork üretiyor; 0-100 km/s hızlanmasında önceki versiyona kıyasla 0.3 saniye daha hızlı.

Araç içi sistemler de gelişti. Yeni bilgi-eğlence sistemi artık Malayca sesli komut desteği sunuyor. Tasarımda yenilenen ön ızgara ve tampon, SUV’a daha çağdaş bir görünüm kazandırıyor.