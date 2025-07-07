Proton, yenilenmiş X50 SUV modeli için ön siparişler açıldı

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Proton, yenilenmiş X50 SUV modeli için ön siparişler açıldı

Proton, yenilenmiş X50 SUV modeli için ön siparişleri resmi olarak başlattı. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan araç, dış tasarımındaki değişikliklerin yanı sıra teknik olarak da önemli yenilikler taşıyor.

Malezyalı otomobil üreticisi Proton, X50 modelini daha güçlü bir motorla donatarak dört silindirli, 1.5 litrelik i-GT TD motora geçiş yaptı. Bu motor, İsveç merkezli Geely-Volvo ortaklığı Aurobay tarafından geliştirildi ve Geely-Renault işbirliği olan Horse Powertrain çatısı altında üretildi. Yeni motor 178 beygir güç ve 290Nm tork üretiyor; 0-100 km/s hızlanmasında önceki versiyona kıyasla 0.3 saniye daha hızlı.

Araç içi sistemler de gelişti. Yeni bilgi-eğlence sistemi artık Malayca sesli komut desteği sunuyor. Tasarımda yenilenen ön ızgara ve tampon, SUV’a daha çağdaş bir görünüm kazandırıyor.

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