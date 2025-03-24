Provokasyon hazırlığı mı? Saraçhane'de iftar çağrısı

İstanbul'da, Saraçhane Meydanı'ndaki Şehzadebaşı Camisi'nde bulunan mezarlıktaki tarihi mezar taşlarının kırıldığı görüntülerin ardından İBDA-C harekete geçti. Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı bu akşam Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurdu. Dernek çağrı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla tırmanan eylemler için provokasyon sinyalleri de başladı.

"Şehzadebaşı'ndaki tarihi mezarlara zarar verdiler" iddiasının ardından sosyal medyada "Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftar açacağız" duyurusu yapıldı. Duyuruyu yapan İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı...

Grup çağrı metninde şunları paylaştı:

"Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız! Saraçhane'deki eylemcilerden bir kısım İslâm düşmanlarının Şehzadebaşı Camii'nde yaptıkları pislikler kamuoyunun malumudur! Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız.

Meselemiz ne son yaşanan siyasi çekişmeler ne de bu dava sürecidir, tek meselemiz Şehzadebaşı Camii'nde yapılan had bilmezliktir. Bu çerçevede; Tüm Müslüman Anadolu halkını Cihad ayı olan Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'nde iftar açmaya davet ediyoruz!

"(Bugün) 24 Mart Pazartesi Saat: 19.00 Şehzadebaşı Camii."

VALİ "EYLEMCİLER YAPTI" DEDİ, CHP YANIT VERDİ

Şehzadebaşı'na yönelik ilk açıklama İstanbul Valisi Davut Gül’den geldi. Saraçhane’deki eylemlere katılan bazı grupların polise saldırıp, camilere zarar verdiğini iddia eden Gül, ardından mezarlığa gidip kameralar eşliğinde denetim yaptı.

Valimiz Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan… pic.twitter.com/ypyOUXurzt — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 24, 2025

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Vali Gül'e "Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın. İstiklal Marşı'mızın ilk dizesi, ‘Korkma’ ile hayata başlayanları yalanlarınızla korkutamazsınız” diye yanıt verdi.

KİM BU AKINCILAR?

Camide iftara davet eden Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı; İBDA-C, yani "İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi"nin gençlik örgütlenmesi olarak biliniyor.

İBDA-C ismi, Türkiye'nin yakın tarihinde birçok saldırıda geçti. Bunların bir kısmını üstlenmemelerine karşın; ses getiren birçok terör saldırısında İBDA-C'nin imzası bulunuyor.