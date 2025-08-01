Provokatör Halil Konakçı medyayı hedef gösterdi!

Diyanet’in Cuma hutbesinde "Kısa giysiler, şeffaf kıyafetler giyilmesi haramdır ve Allah’ın emirlerini ihlal etmektir" sözlerine Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadeleri ile tanınan Provokatör Halil Konakçı, muhalif kanalları hedef göstererek “Bugün Halk TV, Tele 1, Sözcü, Cumhuriyet gibi İslam düşmanı haber kanallarının ve laiklerin gündemi ‘Cuma hutbesi’ olacak. Çıplaklık çağdaşlık veya medeniyet değil, ilkelliktir, hayasızlıktır” dedi.

“ALLAH’IN EMİRLERİNİ İHLAL ETMEKTİR”

1 Ağustos Cuma günü hutbesini yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, giyim özgürlüğünü konu aldı. "Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği" başlıklı hutbede kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler, Allah'ın örtünme emrine aykırı olarak tanımlandırıldı. Hutbede, giyim sektörünün, medya çevrelerinin ve modacıların çıplaklık kültürünü yaydığı, örtünmenin ise değersizleştirildiği belirtildi. Diyanet, "Kısa giysiler, şeffaf kıyafetler giyilmesi haramdır ve Allah’ın emirlerini ihlal etmektir" dedi.

“BU, ÇAĞDAŞLIK DEĞİL, İLKELLİKTİR.”

Uygunsuz kıyafetlerin giyilmesinin ahlaki bir suç olduğunu belirten Diyanet, "Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" ifadelerini kullandı. Diyanet, hutbede ayrıca dövme ve estetik ameliyatlarla ilgili de uyarılarda bulundu.

GERİCİ KONAKÇI MUHALİF KANALLARI HEDEF ALDI

Diyanet'in hutbesinde Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadeleri ile tanınan gerici Halil Konakcı, Diyanet'in hutbesine destek verdi. Halk TV, Tele 1, Sözcü ve Cumhuriyet'in bulunduğu 4 muhalif medya kanalını Diyanet’i göstererek hedef alan Konakçı, "Bugün Halk TV, Tele 1, Sözcü, Cumhuriyet gibi İslam düşmanı haber kanallarının ve laiklerin gündemi ‘Cuma hutbesi’ olacak. Şimdiden söyleyeyim, ben de vaazımı hutbeyle aynı metin üzerinden vereceğim. ‘Çıplaklık çağdaşlık veya medeniyet değil, ilkelliktir, hayasızlıktır’” dedi.