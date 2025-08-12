Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray açıklaması!

Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray açıklaması!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan ancak bekleneni veremeyen ve kısa bir süre önce takımdan ayrılan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılar ile ilgili itirafta bulundu. Polonyalı sağ bek, Galatasaray döneminin kendisi için zor olduğunu söyledi.

Galatasaray'da performansıyla sınıfta kalan Przemyslaw Frankowski, takımdan ayrılmıştı. Rennes'e transfer olan tecrübeli isim, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'DEN İTİRAF

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı. Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve benim için biraz zordu ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.

