Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih PSG'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

LUIS DIAZ MAÇA DAMGA VURDU

Dev karşılaşmaya ilk yarıda 2 gol attıktan sonra 32'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Luis Diaz damga vurdu.

PSG de durduramadı! Luis Diaz attı, Bayern Münih 16'da 16 yaptı - Resim : 1

BAYERN MUNIH 10 KİŞİ DİRENDİ

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Bayern Münih son şampiyon karşısında skor üstünlüğünü korudu.

PSG de durduramadı! Luis Diaz attı, Bayern Münih 16'da 16 yaptı - Resim : 2

NEVES'İN GOLÜ PSG'YE YETMEDİ

Joao Neves 74'te farkı 1'e indirse de Luis Enrique'nin öğrencileri Parc de Princes'te geri dönüşü tamamlayamadı.

KOMPANY'NİN ÖĞRENCİLERİ 16'DA 16 YAPTI

Bu sonuçla Bayern Münih 4'te 4 yaparak zirveye yükselirken PSG ilk mağlubiyetini aldı.

PSG de durduramadı! Luis Diaz attı, Bayern Münih 16'da 16 yaptı - Resim : 3

Sezon başından beri tüm kulvarlarda çıktığı toplam 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih inanılmaz bir seriye imza attı.

Kenan Yıldız Spalletti ile ilk maçında istediğini alamadıKenan Yıldız Spalletti ile ilk maçında istediğini alamadıSpor
Liverpool Real Madrid'i devirdi: Arda Güler çıkarken ıslık sesleri yükseldiLiverpool Real Madrid'i devirdi: Arda Güler çıkarken ıslık sesleri yükseldiSpor

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0