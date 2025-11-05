Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih PSG'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

LUIS DIAZ MAÇA DAMGA VURDU

Dev karşılaşmaya ilk yarıda 2 gol attıktan sonra 32'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Luis Diaz damga vurdu.

BAYERN MUNIH 10 KİŞİ DİRENDİ

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Bayern Münih son şampiyon karşısında skor üstünlüğünü korudu.

NEVES'İN GOLÜ PSG'YE YETMEDİ

Joao Neves 74'te farkı 1'e indirse de Luis Enrique'nin öğrencileri Parc de Princes'te geri dönüşü tamamlayamadı.

KOMPANY'NİN ÖĞRENCİLERİ 16'DA 16 YAPTI

Bu sonuçla Bayern Münih 4'te 4 yaparak zirveye yükselirken PSG ilk mağlubiyetini aldı.

Sezon başından beri tüm kulvarlarda çıktığı toplam 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih inanılmaz bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0