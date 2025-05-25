PSG dubleyi tamamladı, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti

Paris Saint-Germain, Reims'i 3-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

PSG'nin gollerini 16. ve 19.dakikalarda Bradley Barcola ve 43.dakikada Achraf Hakimi attı. Bu sezon Ligue 1, Süper Kupa ve Fransa Kupası'nı kazanan Paris Saint Germain 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de İnter ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

REKOR SAYIDA KUPA SAHİBİ

Paris temsilcisi Fransa Kupası’nı tam 16 kez kazanarak bu alanda rekor sahibi oldu. 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kupayı müzesine götürdü.