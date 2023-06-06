PSG Galtier ile yol ayrımında. Yerine gelecek isim belli oldu

Lionel Messi ve Sergio Ramos'la vedalaşan Paris Saint Germain'de (PSG) ayrılıkların süreceği belirtiliyor.



GALTİER İLE YOLLAR AYRILACAK

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre teknik direktör Christophe Galtier ile yollar ayrıldı. PSG, Galtier ile sezon başında 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

NAGELSMAN FRANSA YOLCUSU

PSG'nin yeni teknik direktörünün ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann olması bekleniyor. PSG'nin Nagelsmann ile 24 saat içinde yönetimle masaya oturacağı ve anlaşmanın sağlanacağı belirtiliyor.