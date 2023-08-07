PSG golcüsüne kavuştu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisi verildi.
Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı." ifadesi kullanıldı.
Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti.
(AA)