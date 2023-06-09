PSG Icardi'nin fiyatını belirledi. İşte istenen ücret

Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

PSG Icardi'nin fiyatını belirledi. İşte istenen ücret

Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, PSG Icardi'nin bonservisini belirledi.

İŞTE İSTEDİĞİ ÜCRET
Habere göre PSG, 30 yaşındaki golcü için 10 milyon euro istiyor.

GALATASARAY VE ROMA KARŞI KARŞIYA
Galatasaray, oyuncunun bonservisini almak için görüşmelerini sürdürürken, Icardi için İtalyan ekibi Roma'nın da hala masada olduğu kaydedildi.

Roma, Icardi için 8 milyon euro teklif yapmıştı.

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