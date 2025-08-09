PSG kaleci transferini bitirdi! Cimbom'a yeşil ışık

Kaynak: Haber Merkezi
Gianluigi Donnarumma ile yolları ayırmaya hazırlanan Fransız devi PSG, Lille'den Fransız kaleci Lucas Chevalier'i renklerine bağladı.

Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

DONNARUMMA'YA YOL GÖRÜNDÜ

Chevalier'nin transferinin tamamlanmasının ardından İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'nın da takımdan ayrılması kesinleşti.

Galatasaray'ın da gündeminde olan 26 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki durağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

