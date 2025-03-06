PSG-Liverpool maçındaki hakem kararları tartışma yarattı

Paris Saint-Germain (PSG) ile Liverpool arasında 5 Mart 2025 tarihinde Parc des Princes'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında, İtalyan hakem Davide Massa'nın kararları büyük tartışmalara neden oldu. Maç boyunca PSG'nin üstün bir oyun sergilemesine rağmen, gol yollarında başarılı olamaması ve hakem kararlarının etkisiyle karşılaşma golsüz tamamlandı.

Maçın ilk yarısında, eski Napoli forveti Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahası dışından attığı şık gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) Aleandro Di Paolo tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar, PSG cephesinde hayal kırıklığına yol açtı.

En çok tartışılan anlardan biri, Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konaté'nin, PSG'li Bradley Barcola'ya ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı sert müdahale oldu. Pozisyonun penaltı ve kırmızı kartla sonuçlanması beklenirken, VAR hakemi Di Paolo, Massa'yı pozisyonu izlemeye davet etmedi. Bu durum, PSG yönetiminin ve taraftarlarının tepkisini çekti.

Devre arasında, PSG Sportif Direktörü Luis Campos, hakem Massa'ya sert bir şekilde itiraz etti. Koridorda yaşanan bu gergin anlar, kameralar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu olay, PSG'nin hakem kararlarına yönelik ilk tepkisi değil. Daha önce, 2020 yılında Başakşehir ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi nedeniyle PSG sahadan çekilmiş ve maç ertelenmişti.

Hakem Davide Massa, daha önce Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçını da yönetmiş ve o maçtaki başarılı performansıyla takdir toplamıştı. Ancak PSG-Liverpool maçındaki kararları, İtalyan hakemin kariyerinde tartışmalı bir sayfa açtı.

PSG, bu maçta yaşanan hakem hatalarının, takımın çeyrek finale yükselme şansını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Rövanş maçında hakem kararlarının daha adil olması yönünde beklentiler yüksek.