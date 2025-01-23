PSG, Manchester City’yi 4-2’lik skorla devirdi

Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde PSG, Manchester City'yi 4-2 yenerek büyük bir zafer kazandı. İlk yarıda karşılıklı atakların olmadığı maç, ikinci yarıda oldukça dramatik anlara sahne oldu. İlk gol, 50. dakikada Manchester City'den Jack Grealish’ten geldi, ardından 53. dakikada Erling Haaland’ın golüyle City'nin üstünlüğü ikiye çıktı. Ancak Paris Saint-Germain, bu iki gollük farkı tersine çevirerek maçı 4-2'ye getirdi.

PSG'nin gollerini, 56. dakikada Ousmane Dembélé, 60’ta Bradley Barcola, 78’de Joao Neves ve 90+3’te Gonçalo Ramos kaydetti. Özellikle Neves’in golü, vitinha’nın harika ortasında gelen kafa vuruşuyla fark yarattı. Bu dramatik geri dönüş, Manchester City'nin Avrupa'daki ilerlemesi için ciddi bir tehdit oluşturdu.

MANCHESTER CİTY GÜÇ YETİREMEDİ

Manchester City, ikinci yarıya hızlı başlamış ve arka arkaya bulduğu iki golle rahatlamış gibi görünmüştü. Ancak PSG’nin hız ve yaratıcı oyununa karşı direnemeyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, şok bir şekilde geri düştüler. PSG, City'nin savunmasını geçmekte zorlanmadı ve topa sahip olma oranlarında ciddi üstünlük sağladı. Özellikle Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola'nın golleri, PSG'nin morallerini zirveye taşıdı.

PSG'nin savunması, zaman zaman zor durumda kalsa da hücum hattı oldukça etkiliydi. Grealish ve Haaland'ın gollerinin ardından PSG'nin her atakta daha fazla tehlike yaratması, Manchester City'nin defansındaki eksiklikleri gün yüzüne çıkardı. Bu gece, City’nin Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar zayıf olduğu, özellikle bu tür zorlu karşılaşmalarda defansif zaafları net bir şekilde gösterdi.

GUARDİOLA İÇİN ZORLU BİR GECE

Bu kayıp, Pep Guardiola için oldukça sarsıcıydı. Guardiola, Manchester City'nin eski performansından uzak bir görüntü sergileyen takımını izlerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Zorlu bir sezon geçiren Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya. City’nin bu geceyi 2-0 üstünlükle bitirmesi, PSG’nin tempolu oyununa dayanamayarak devrildiği bir dönemi simgeliyor.

City'nin savunma hattındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Guardiola, kulübün genç savunma oyuncuları Abdukodir Khusanov (Lens) ve Vitor Reis’in kadroya katıldığını ve bunların Premier Lig’de de görev alabileceğini duyurdu. Ancak Paris’teki bu korkunç yenilgi, bu oyuncuların kadroya daha erken girebileceğini gösteriyor.

Manchester City’nin son maçında, Club Brugge karşısında galibiyet alması gerektiği artık kaçınılmaz bir durum. Guardiola'nın, takımını yeniden inşa etme süreci, Paris'teki bu ağır yenilgiyle hız kazanacak gibi görünüyor.