PSG ile Mbappe arasında süren davada ibre yine Fransız kulübünden yana döndü. Paris Temyiz Mahkemesi, yıldız oyuncunun itirazını kabul etmedi.

TEMYİZ MAHKEMESİ MBAPPE'NİN İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

RMC Sport’un haberine göre, Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında süren hukuki süreçte Fransız kulübü lehine bir gelişme yaşandı. Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Aralık tarihinde Mbappe’nin, PSG hesaplarına yönelik uygulanan ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin kararın askıya alınması talebini reddetti.

55 MİLYON EURO İHTİYATİ HACİZ KARARI KALDIRILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Kylian Mbappe, eski kulübü PSG’den alacağı olduğunu öne sürerek kulübün hesaplarına 55 milyon euro tutarında ihtiyati haciz koydurmuştu. Ancak Paris Adli Mahkemesi İcra Hakimi, mayıs ayında verdiği kararla Paris Saint-Germain’in üç ayrı hesabına uygulanan bu ihtiyati haczin kaldırılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından Mbappe cephesi karara itiraz ederek temyiz yoluna gitmişti.

MAHKEME MASRAFLARINI MBAPPE ÖDEYECEK

Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Aralık’ta verdiği kararla Mbappe’nin başvurusunu reddederken yıldız futbolcunun yargılama giderlerini karşılamasına ve usulün kötüye kullanılması gerekçesiyle PSG’ye 3 bin euro ödeme yapmasına da karar verdi.

PSG: 'MAHKEME TALEPLERİN HUKUKİ DAYANAĞI OLMADIĞINI TEYİT ETTİ'

PSG’yi bu dosyada temsil eden avukat Renaud Semerdjian, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkemeler ikinci kez, Mbappe’nin nisan ayında kulüp hesaplarına koydurduğu ihtiyati haciz taleplerinin hukuki dayanağı olmadığını teyit etti. Bu anlaşmazlık, özünde iyi niyet, değerlerin korunması ve verilen sözlere saygı meselesidir. Paris Saint-Germain haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İki tarafın hukuki mücadelesi 16 Aralık Salı günü İş Mahkemesi’nde (Conseil des prud’hommes) görülecek yeni duruşmayla devam edecek. Mahkemenin, kasım ayındaki duruşmanın ardından kararını açıklaması bekleniyor.