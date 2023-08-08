PSG Mbappe ile ipleri koparıyor

Fransa Ligue 1'de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü oynanacak Nice-Lille maçıyla başlayacak.



Yeni sezon öncesinde son şampiyon Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin transfer düğümü henüz çözülmedi.



BBC'de yer alan haberde Paris Saint Germain'in sözleşme uzatma teklifini reddeden Kylian Mbappe'nin A takımla çalışmayacağı belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Mbappe, Paris ekibinin bu sezon sonunda satış garantili kontrat yenileme teklifini reddetmişti. Yıldız oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada sözleşme yenilemeyeceğini ve kontratının sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Paris Saint Germain'in sezon öncesinde Asya'da gerçekleştirdiği kampın kadrosuna Kylian Mbappe alınmamıştı. Mbappe, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in transfer görüşmesi için yaptığı teklife de olumsuz yanıt vermişti.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de tamamlayan Mbappe, 43 maçta 41 gol ve 10 asistlik katkı sağladı