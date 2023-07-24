PSG Mbappe'yi Arabistan'a yollayacak

PSG yönetimi sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'e gitme planları yapan Mbappe için Arabistan'dan gelecek teklife evet deme kararı aldı.

PSG Mbappe'yi Arabistan'a yollayacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bir süredir kulübü PSG’de mutsuz olduğu bilinen ve 2024’de sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid’e transfer olma planları yapan Kylian Mbappe için PSG'nin nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.

TEKLİFE EVET DİYECEK
Fransız basınından L’equipe gazetesinin haberine göre, oyuncusunu bedelsiz bir şekilde kaybetmek istemeyen PSG yönetimi, Kylian Mbappe için Suudi Arabistan’dan gelecek 300 milyon Euro’luk teklifi kabul etme kararı aldı.

PERFORMANSI
Kylian Mbappe 2018 yılında transfer olduğu PSG'de çıktığı 260 maçta 212 gol 98 asist yaptı.

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