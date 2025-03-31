PSG şampiyonluğa 1 adım uzakta

Kaynak: AA
PSG şampiyonluğa 1 adım uzakta

Fransa Ligue 1’de şampiyonun belli olmasına çok az kaldı. Paris ekibi, önümüzdeki maçta alacağı sonuç ile şampiyonluğunu ilan edebilir.

Ligue 1'de deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1 mağlup eden lider PSG, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta.

Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.

Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.

Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.

PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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