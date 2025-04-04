PSG şampiyonluk için sahaya çıkacak

Kaynak: AA
PSG şampiyonluk için sahaya çıkacak

Fransa Ligue 1’de PSG, Angers'yi konuk edecek. Namağlup lider olan PSG, 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.

PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

Son Haberler
Geleceğin yıldızları Antalya’da buluşuyor
Geleceğin yıldızları Antalya’da buluşuyor
Hayati hata tespit edildi! Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırıyor
Hayati hata tespit edildi! Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırıyor
Viking mezarlarında gizemli bulgular!
Viking mezarlarında gizemli bulgular!
Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için açıklama! Nedeni belli oldu
Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için açıklama! Nedeni belli oldu
Süper Lig’in en pahalı oyuncusu En Nesyri derbilerde kayıp
Süper Lig’in en pahalı oyuncusu En Nesyri derbilerde kayıp