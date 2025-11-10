Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya'nın Brest'i 3 golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturmasının ardından PSG, zorlu Lyon deplasmanına çıktı.

7 DAKİKA İÇİNDE GOLLER YAĞDI

Nefes kesen mücadelede PSG'de Zaire Emery'nin 26'ıncı dakikada attığı gole Lyon 30'da Alfonso Moreira ile karşılık verdi. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra ise Kvaratskhelia PSG'yi yeniden öne geçirdi ve Luis Enrique'nin öğrencileri devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi avantajını kullanarak etkili başlayan Lyon Maitland-Niles'ın 50. dakikada kaydettiği golle skora bir kez daha dengeyi getirdi.

PSG SON DAKİKADA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Karşılaşmada 2-2'lik beraberlikle uzatma dakikalarına girilirken liderlik koltuğu sallanan PSG 90+5'te bitime 1 dakika kala Joao Neves'in attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten PSG milli araya lider girdi.