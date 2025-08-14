PSG Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü

Kaynak: İHA
PSG Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltı vuruşlarıyla 4-3 yenerek tarihinde ilk defa şampiyon oldu.

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi galibi Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun yönettiği karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz temsilcisi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri sarsmasıyla skoru 2-1'e taşıdı. Fransız temsilcisi 90+4. dakikada Ramos'un kafa golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Normal süre 2-2 bitince seri penaltı atışlarına geçildi.

PSG, penaltı atışlarında İngiliz temsilcisine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk defa Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Son Haberler
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor