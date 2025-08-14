PSG Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi galibi Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun yönettiği karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz temsilcisi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri sarsmasıyla skoru 2-1'e taşıdı. Fransız temsilcisi 90+4. dakikada Ramos'un kafa golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Normal süre 2-2 bitince seri penaltı atışlarına geçildi.

PSG, penaltı atışlarında İngiliz temsilcisine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk defa Süper Kupa'nın sahibi oldu.